Куриное филе получится невероятно нежным и сочным: что нужно сделать перед приготовлением

Куриное филе часто становится основным ингредиентом для быстрого ужина, но при этом у него есть одна проблема - его легко пересушить. Именно поэтому кулинары советуют обратить внимание на популярный азиатский метод приготовления мяса, который называется вельветинг.
Эта техника позволяет сохранить сочность курицы и придать ей нежную, почти шелковистую текстуру, пишет Главред со ссылкой на страницу Instagram-пользователя leocoookss.
Ингредиенты
Для панировки курицы:
- куриное филе - 1 шт. (200–250 г)
- кукурузный крахмал - 1 ч. л.
- сода - 1/4 ч. л.
Для ароматного бульона:
- вода - 500–700 мл
- зеленый лук - 2–3 перья
- свежий имбирь - 2–3 ломтика
- чёрный перец горошком - 5–6 шт.
- шаосинское или сухое белое вино - 1 ст. л. (по желанию)
Для соуса:
- чеснок - 2 зубчика
- свежий имбирь - 0,5 ч. л.
- зеленый лук - 2–3 перья
- острый перец - по вкусу
- соус хойсин или устричный - 1 ст. л.
- соевый соус - 1–1,5 ст. л.
- растительное масло - 2 ст. л.
Как работает вельветинг
Метод заключается в предварительной обработке мяса смесью из крахмала и небольшого количества соды. После этого курицу быстро бланшируют в горячей воде с добавлением ароматных специй и овощей. Такая подготовка создает защитный слой вокруг кусочков, благодаря чему они не пересушиваются во время дальнейшего приготовления.
Пошаговое приготовление
Сначала куриное филе нарезают небольшими кусочками, добавляют крахмал и щепотку соды, после чего отбивают под пленкой, чтобы сделать его тонким. Далее мясо погружают в кипящую воду с зеленым луком, имбирем, черным перцем и, по желанию, небольшим количеством вина. Варить нужно всего 30–60 секунд - этого достаточно, чтобы филе осталось нежным.
Параллельно готовят основу для соуса: измельчают чеснок, имбирь, зеленый лук и острый перец, добавляют соус хойсин или устричный и немного соевого. На эту смесь выливают горячее масло, которое мгновенно раскрывает аромат специй. Затем курицу смешивают с соусом, чтобы каждый кусочек впитал вкус и аромат.
Почему стоит попробовать
Вельветинг делает куриное филе мягким, сочным и приятным на вкус даже после термической обработки. Такая курица прекрасно подходит для блюд в стиле стейр-фрай - быстрого обжаривания с овощами и соусами в вок-сковороде. Этот метод особенно полезен тем, кто часто сталкивается с проблемой сухой курицы на сковороде.
Видео с рецептом сочного куриного филе можно посмотреть по ссылке.
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Об авторе: leocoookss
leocoookss - украинский фудблогер Лео, который после работы в ИТ начал активно развиваться в сфере гастрономии. Он регулярно публикует рецепты простых и доступных блюд, демонстрирует процессы приготовления в видео и на фото, а также делится собственными экспериментами на кухне. У страницы около 88 тысяч подписчиков и более 450 публикаций.
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