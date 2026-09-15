Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

Зеленский сообщил о позиции Украины по мирному урегулированию и противодействию агрессии врага.

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Украина готова к ослаблению боевых действий, но есть условие / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента Украины

Кратко:

Украина усовершенствует перехватчики против российских дронов

Военные готовят новые дальнобойные операции

Киев готов на деэскалационные шаги, если их сделает РФ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о новом шаге украинских производителей. Они провели успешные испытания еще одного перехватчика против российских реактивных дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. По его данным, "Шахед" был успешно сбит, но необходимо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком.

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"Работу продолжаем - ещё нужно время. Спасибо разработчикам за активность", - говорится в сообщении.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Украина готовит новые дальнобойные операции

Зеленский отметил, что обсуждал также с Драпатым дальнейшие военные операции и дальнобойность Украины. Глава государства поблагодарил Министерство обороны Украины за обстоятельный подход к обеспечению этих операций.

"Вместе с Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств, мероприятия подготовки. Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно весомы, и именно это придает необходимый потенциал дипломатии", - подчеркнул он.

Киев готов к деэскалации войны

Кроме того, президент Украины в очередной раз отметил, что Украина готова делать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность страны-агрессора России в реализации ее деэскалационных шагов относительно нашей критической инфраструктуры – долгосрочно и надежно.

Какую выгоду может извлечь Украина от паузы в ударах по энергетике

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Андрея Закревского, пауза в обстрелах выгодна обеим сторонам конфликта, но по разным причинам: Киеву она дает время на подготовку к холодам, а Москве - шанс отремонтировать то, что уже повреждено.

В то же время, временное перемирие не должно отменять стратегию Украины по давлению на РФ для окончания войны. Также эксперт оценил вероятность заключения договоренности о прекращении ударов на 60–70%.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия превратила сельскохозяйственные угодья вблизи села Цимбулово в Орловской области в укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников по Украине.

Ранее стало известно, что Кремль выдвинул два условия для возможного энергетического перемирия с Украиной. В то же время в Москве назвали саму идею Трампа по прекращению ударов по энергообъектам "очень хорошей".

Накануне сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война против Украины якобы могла завершиться еще год назад. Этому помешали США и европейские страны, которые якобы отказались от договоренностей, достигнутых во время встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года.

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О персоне: Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

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