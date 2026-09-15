Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по Донбассу

Операция "Вивальди" длилась четыре месяца в условиях полной секретности. Россия утратила плацдарм у Лимана, а ВСУ вернули более 200 км².

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Лиманское направление - почему успех ВСУ меняет планы России на Донбассе / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно об операции "Вивальди" на Лиманском направлении

Каковы последствия ликвидации российского выступления у Лимана

Как ликвидация выступления РФ повлияла на планы врага в отношении Донецкой области

Украинские военные провели многомесячную наступательную операцию к северу от Лимана, в результате которой российский выступ на этом участке фронта фактически ликвидирован, а силы РФ были оттеснены в направлении реки Жеребец. По оценкам западных аналитиков, речь идет о возвращении под контроль Украины территории площадью около 200 км².

Главред выяснил, что известно о контрнаступлении ВСУ на Лиманском направлении.

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Что известно о операции "Вивальди" на Лиманском направлении

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил, что украинские подразделения проводят на Лиманском направлении отдельную наступательную операцию. По его словам, речь идет не о спонтанной серии контратак, а о заранее спланированной кампании, получившей название "Вивальди". В то же время командование намеренно не раскрывает полного замысла и призывает не торопиться с обнародованием деталей.

Билецкий отметил, что благодаря планированию и действиям военнослужащих Третьего армейского корпуса был нанесен значительный удар по боеспособности 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ. Отдельной задачей стало уничтожение российской тактики инфильтрации, когда небольшие группы военных пытаются проникать на значительную глубину украинских боевых порядков.

Именно такие очаги, по словам генерала, украинские подразделения ликвидировали в ходе поисково-ударных действий в районах Новоселовки, Яровой и Коровьего Яра. Подготовительным этапом операции стало освобождение населенного пункта Средняя в Донецкой области, который, как заявил Билецкий, полностью перешел под контроль Украины. Параллельно украинские военные работали над нарушением российской логистики, и благодаря действиям подразделений беспилотных систем противник был вынужден перенести поставки горюче-смазочных материалов за государственную границу Украины, в Воронежскую область РФ.

"В ходе первого этапа операции противник потерял полторы тысячи военнослужащих, 12 тысяч беспилотников и несколько сотен единиц бронетехники и артиллерийских систем. В целом от инфильтрации было очищено около 75 квадратных километров. Более 10 километров было деоккупировано", - сообщил Билецкий.

Смотрите видео об операции "Вивальди":

Отдельно командир Третьего армейского корпуса отреагировал на предположения относительно дальнейшей цели операции. В открытых источниках всё чаще звучит версия, что украинские войска стремятся выйти к реке Чёрный Жеребец, однако Билецкий призвал не воспринимать такие оценки как официально подтверждённый план. Он подчеркнул, что само название "Вивальди" имеет для операции символическое значение, а нынешний этап является лишь первым.

"В открытых источниках сейчас много информации о том, что конечная цель наших наступательных действий - выйти к берегам реки Чёрный Жеребец. Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре времени года. И это - лишь первое из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите с спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия требуют тишины. Продолжение следует", - подчеркнул Билецкий.

Лиман / Инфографика: Главред

Как ВСУ четыре месяца проводили операцию у Лимана

Французский военный OSINT-аналитик Клеман Молен сообщил, что украинские силы начали контрнаступательные действия вблизи Лимана еще в начале мая. По его оценке, операция длилась около четырёх месяцев и оставалась малозаметной из-за ограниченного количества публичных материалов с геопривязкой.

Молен анализировал, в частности, районы российских авиационных ударов, пытаясь по косвенным признакам установить изменения контроля над территорией. Он также отметил, что в течение июня и июля украинские военные уже возвращали отдельные населенные пункты, однако эта информация не попадала в открытый доступ.

"Наконец об этом заговорили российские (а значит, и пророссийские) источники; это означает, что теперь и дислоцированные там подразделения могут безопасно рассказывать о положении дел, которое они успешно скрывали на протяжении многих месяцев", - написал Клеман Молен.

Ситуация на Лиманском направлении / Фото: Clément Molin/X

По его оценке, результатом многомесячных действий стало фактическое отрезание российского выступления и отброс оккупационных подразделений в сторону реки Жеребец. В то же время информированные источники BBC в военно-политическом руководстве подтвердили сам факт украинской наступательной операции, отметив, что она еще не завершена.

Каковы последствия ликвидации российского выступления у Лимана

Военный обозреватель с позывным "Мучный" также охарактеризовал операцию как результат нескольких месяцев системных украинских контратак. По его оценке, 3-й армейский корпус провел масштабные действия против российской группировки к северу от Лимана после постепенного улучшения тактической ситуации на этом участке.

По его данным, речь идет о возвращении под контроль Украины более 200 квадратных километров. Основным результатом он считает не только изменение линии фронта, но и разрушение российского выступления, которое создавало дополнительные возможности для давления на Лиман и дальнейшего продвижения в направлении Славянска.

"После нескольких месяцев системных контратак и постепенного улучшения тактического положения в Лиманском районе 3-й АК удалось провести серьезную операцию против вражеской группировки к северу от Лимана. По сообщениям, наши воины смогли перерезать российский выступ, который противник формировал для развития наступления на город, и вернуть под контроль более 200 км² территории", - сообщил "Мучный".

Он подчеркивает, что значение этой операции выходит за пределы нескольких населенных пунктов. Российский выступ давал возможность оккупационным войскам оказывать давление на Лиман с севера, расширять зону проникновения и создавать условия для дальнейшего наступления в направлении Славянска. Его ликвидация вынуждает российское командование заново выстраивать передний край, отказываться от части ранее занятых позиций и фактически терять результаты многомесячного продвижения.

Особое внимание "Мучный" обращает на состав российской группировки, действовавшей на этом участке. Против украинских военных длительное время действовали 20-я и 25-я общевойсковые армии РФ, а также 1-я танковая армия. По оценке обозревателя, российские подразделения месяцами накапливали силы, искали слабые места в украинской обороне и пытались постепенно расширять свой выступ, однако значительная часть этой работы была сведена на нет действиями украинской стороны.

"20-й и 25-й общевойсковым армиям РФ, похоже, пришлось отказаться от ожидаемого развития наступления: вместо этого они получили контрудар, потерю значительной части ранее занятой территории и необходимость перестраивать свои позиции", - отметил "Мучный".

В то же время военный обозреватель предостерегает от преждевременных выводов относительно окончательных масштабов операции. По его оценке, боевые действия еще могут продолжаться, а конфигурация фронта может меняться. Поэтому цифры относительно освобожденной территории и точная линия соприкосновения требуют дальнейшей проверки.

"В то же время важно понимать: операция еще может продолжаться, а потому окончательные масштабы освобожденной территории и новая конфигурация линии фронта могут уточняться", - отметил Мучный.

Как ликвидация выступления РФ повлияла на план окружения Донецкой области

Американский Институт изучения войны оценивает действия Украины в районе Лимана как значительно более масштабную операцию, последствия которой могут отразиться на российском плане окружения украинского "крепостного пояса" в Донецкой области. По оценке ISW, российское командование рассчитывало одновременно оказывать давление на укрепленные города с востока и юга, а также создать северный и южный фланги для масштабного окружения.

/ Фото: ISW

В ISW отмечают, что российский план предусматривал одновременное давление с севера и юга. На северном фланге российские войска пытались продвинуться через Лиман и далее в направлении Славянска, тогда как на южном фланге противник пытался развить наступление из района Покровска и Доброполья. Соединение этих направлений должно было создать условия для масштабного окружения украинских сил.

Аналитики также отмечают, что украинские войска в течение зимы и весны 2026 года отвоевали более 745 квадратных километров в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, не считая новых завоеваний. По мнению ISW, темпы продвижения российских войск в настоящее время недостаточны для быстрого захвата всей Донецкой области.

"Российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года при их нынешних темпах продвижения - если вообще смогут её захватить", - отметили аналитики.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Отдельный вопрос - состояние российских формирований, действовавших непосредственно на Лиманском направлении. В районе города действовали подразделения 25-й общевойсковой армии РФ, тогда как 20-я общевойсковая армия преимущественно концентрировалась на участке к северу от Лимана. Точный масштаб потерь этих формирований после многомесячных боев остается неизвестным.

В ISW предполагают, что российское командование может столкнуться с необходимостью перераспределения сил. Если Москва признает, что восстановить северный фланг операции по окружению Славянска уже невозможно, часть уцелевших подразделений могут перебросить на другие направления. Другой вариант - сократить российское присутствие у Лимана, оставив там силы, достаточные для сдерживания дальнейшего украинского продвижения.

В то же время ISW не исключает, что Россия попытается восстановить утраченный плацдарм. Для этого оккупационное командование может усилить давление непосредственно на Лиман и задействовать часть подразделений, ранее действовавших в районе уже ликвидированного выступления. Таким образом, РФ может попытаться вновь сформировать северный фланг для своего замысла.

Однако реализация такого сценария остается сложной. Российские войска не смогли захватить Лиман с осени 2022 года, а в 2026 году были вынуждены прибегать к проникновению небольшими группами через украинские укрепления и систему обороны, насыщенную беспилотниками.

/ Фото: ISW

"Тем не менее, после этого драматического поражения российские войска вряд ли смогут использовать подкрепление для проведения успешных масштабных пехотных или механизированных атак в ближайшем будущем", - считают аналитики ISW.

Оценка американского института также основана на сообщениях российских военных блогеров. Они заявляли, что украинские силы оттеснили российские подразделения к реке Жеребец, а боевые действия переместились вдоль её русла. В то же время ISW отмечает, что полная конфигурация фронта пока остается неопределенной из-за ограниченного количества подтвержденных данных из открытых источников.

Почему операция у Лимана важна для Славянска и Краматорска

Оперативное значение изменений на Лиманском направлении отдельно объяснил военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец. Он подчеркнул, что украинская операция длилась около четырёх месяцев и была организована таким образом, чтобы свести к минимуму огласку и постепенно изменить ситуацию в пользу Сил обороны.

По словам Згуреца, Лиман имеет особое значение для обороны Славянско-Краматорской агломерации, поскольку контроль над районом создает или, наоборот, ограничивает возможности российской армии развивать наступление с севера. Поэтому оттеснение российских подразделений от города имеет значение для более широкой оборонной конфигурации Донецкой области.

"Мы говорим о плановой наступательной операции, которая длится уже, наверное, четвертый месяц и проводится Третьим армейским корпусом. Она все время проходила в достаточно секретном режиме, поскольку украинская сторона не предоставляла никакой информации об этих действиях в направлении Лимана", - рассказал он в эфире"Эспрессо".

Эксперт считает, что западные аналитики постепенно зафиксировали результаты этих действий, в частности сокращение площади территории, контролируемой российскими силами. По его оценке, речь идет примерно о 200 квадратных километрах, что может иметь уже оперативное, а не только локальное значение.

"Это достаточно значительный, даже не тактический, а оперативный успех, который был достигнут украинскими военными под руководством командования Третьего армейского корпуса", - подчеркнул эксперт.

В то же время он обратил внимание на характер действий украинской стороны. По его словам, операция не строилась на массированных штурмах с использованием больших сил. Основной акцент делался на постепенном продвижении, действиях небольших подразделений, технологических решениях и контроле над ситуацией.

"Это были не массовые штурмы со стороны Украины, а действия небольшими силами, достаточно растянутые во времени, с использованием технологических решений и управляемости", - пояснил Сергей Згурец.

Эксперт также связал информационную паузу с необходимостью закрепить достигнутые результаты. По его мнению, украинское командование пока не заинтересовано раскрывать все детали операции, поскольку ситуация на местности продолжает меняться.

"Украинские войска не хотят об этом объявлять, соблюдая определенный режим тишины, который важен для того, чтобы закрепить те достижения, которые сегодня обеспечены нашими подразделениями", - добавил он.

Згурец также отметил, что оттеснение российских сил от Лимана уменьшает возможности РФ оказывать давление на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Это, по его оценке, напрямую влияет на российский замысел одновременного давления на агломерацию с разных направлений.

"Это существенно влияет на концептуальный план врага по окружению Славянско-Краматорской агломерации с севера и с юга. Если нам удастся сбалансировать действия противника на флангах, то таким образом мы существенно затормозим дальнейшее продвижение врага к Славянско-Краматорской агломерации", - подытожил Сергей Згурец.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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