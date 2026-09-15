Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почему

Юрий Берендий
15 сентября 2026, 19:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Безопасно ли прятать деньги в матрасе, шкафу или холодильнике? Эксперты Lovedeco объяснили, где хранить домашний запас.

Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почему
Где хранить деньги дома, чтобы защитить их от воров, пожара и воды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Где прятать деньги дома
  • Где нельзя хранить деньги
  • Сколько денег хранить дома

Деньги, спрятанные дома в привычных местах, могут стать легкой добычей для воров. Эксперты издания Lovedeco советуют рассматривать наличные деньги прежде всего как резерв на случай чрезвычайной ситуации и позаботиться не только о незаметности, но и о защите от пожара, воды и кражи.

видео дня

Действительно ли сейф - лучший вариант и сколько наличных стоит иметь под рукой? Чем опасны популярные домашние тайники - выяснял Главред.

Зачем хранить деньги дома

Домашний запас наличных может понадобиться тогда, когда обычные способы оплаты временно недоступны. Речь идет о ситуациях, когда нет интернета, не работает банковское приложение или продавец не может принять электронный платеж.

"Именно поэтому хранение определенной суммы денег дома следует рассматривать скорее как резерв на случай непредвиденных ситуаций, а не как способ долгосрочного сбережения. Цель хранения наличных дома заключается в том, чтобы покрыть неотложные расходы, когда обычный доступ к средствам затруднен: среди таких расходов - вода, продукты питания, лекарства, топливо или транспорт и другие товары первой необходимости", - отмечают эксперты Lovedeco.

Такой подход связан с необходимостью иметь запас на первые дни чрезвычайной ситуации. Европейские рекомендации предусматривают готовность домохозяйств обеспечить самое необходимое как минимум в течение 72 часов.

Сколько денег следует иметь дома

Размер резерва зависит от состава семьи и её повседневных потребностей. В Нидерландах в качестве ориентира на первые 72 часа называют около 70 евро на взрослого и 30 евро на ребёнка.

"В Нидерландах, например, рекомендуется, чтобы в наборе на случай чрезвычайной ситуации было примерно 70 евро на каждого взрослого и 30 евро на каждого ребенка - эти средства рассчитаны на самые необходимые расходы в течение первых 72 часов кризисной ситуации. Власти отмечают, что сумму следует адаптировать к ситуации каждой семьи, в частности с учетом потребности в лекарствах или расходов на домашних животных", - указали они.

По такой формуле семье с двумя взрослыми и двумя детьми понадобится около 200 евро. В то же время это лишь ориентир, а не универсальная сумма для всех домохозяйств.

"Однако эти две цифры следует рассматривать как практические ориентиры, а не как официальное правило, действующее для каждой семьи в Украине. Семья, которая постоянно нуждается в определенных лекарствах, ежедневно пользуется автомобилем или имеет домашних животных, может нуждаться в большем запасе", - подчеркивается в материале.

Где безопасно хранить деньги дома

Выбор места для хранения наличных зависит не только от риска кражи. Убежище должно оставаться доступным для владельца, но в то же время защищать деньги от пожара, затопления и других бытовых опасностей.

"Хорошее тайник должно одновременно защищать от нескольких рисков. Деньги должны быть доступны владельцу в случае чрезвычайной ситуации, но при этом достаточно хорошо защищены, чтобы злоумышленник не смог их быстро найти или забрать", - добавили они.

Одним из наиболее практичных вариантов является сейф или прочный ящик для ценностей. Особое внимание стоит уделить способу установки: конструкцию лучше надежно закрепить, чтобы её нельзя было просто вынести из дома.

"Подходящим вариантом, особенно во время строительства или ремонта жилья, является встраивание сейфа в прочный пол или в стену. Преимущество здесь двойное: его легче замаскировать, а благодаря закреплению в прочном элементе здания его гораздо сложнее изъять", - советуют эксперты Lovedeco.

При этом скрытая конструкция сама по себе не гарантирует защиты от чрезвычайных ситуаций. Фальшивые стены, мебель с потайными отсеками и другие нестандартные решения могут скрыть небольшую сумму, но не заменяют полноценный сейф.

Где нельзя прятать деньги дома

Наибольший риск представляют места, которые кажутся очевидными именно потому, что их используют многие люди. К ним относятся спальня, шкафы с одеждой, тумбочки и обычные ящики.

"Спальня, шкафы для одежды, ящики и тумбочки - это места, которые легко проверить, и они не обеспечивают реальной физической защиты. Вору, который ищет деньги или ценные вещи, не обязательно знать, где именно они находятся; ему достаточно быстро проверить места, где люди обычно их прячут", - предупреждают эксперты Lovedeco.

Отдельно стоит отказаться от традиционного тайника под матрасом. Он не только предсказуем, но и практически не защищает банкноты от пожара.

"То же самое касается банкнот, спрятанных среди одежды, в белье, в коробках от обуви или в обычных ящиках", - утверждают специалисты.

Почему не стоит прятать деньги в холодильнике

Холодильник или морозильная камера также не являются надёжной альтернативой. Внутри бытовой техники могут создаваться условия, при которых банкноты или их упаковка повредятся.

"Ни холодильник, ни морозильная камера не являются подходящими местами для хранения денежных сбережений. Банкноты могут подвергаться воздействию конденсата, упаковка, в которую они помещены, может повредиться, а пакет может быть случайно перемещен или даже выброшен", - предупреждают они.

Почему даже сейф может быть опасен

Сам факт наличия сейфа еще не означает, что деньги находятся в безопасности. Небольшую конструкцию, которую не закрепили к полу или стене, злоумышленник может просто унести с собой.

"Небольшой сейф, расположенный в шкафу или на полу и не закрепленный, может облегчить кражу: злоумышленнику не придется открывать его в доме, а можно просто забрать и попытаться взломать позже", - отмечают специалисты

Домашний резерв также не стоит отождествлять со всеми сбережениями семьи. Наличные деньги должны обеспечивать быстрый доступ к средствам в кризисной ситуации, тогда как крупные накопления требуют другого подхода к безопасности.

"Наличные, хранящиеся дома, также следует отделять от семейных сбережений. Резерв на случай чрезвычайных ситуаций призван обеспечить быстрый доступ к деньгам, когда обычные способы оплаты не работают", - подытоживается в материале.

Смотрите видео ТСН о том, где хранить деньги дома:

Напомним, как ранее сообщал Главред, блогер vladyslavka дала советы по подготовке дома к возможным отключениям электроэнергии. Она пояснила, что основой энергонезависимости являются зарядная станция и набор необходимых приборов, в частности зарядная станция мощностью 2–3 кВт, электроодеяло и портативная газовая плита. Она также привела примеры оборудования для приготовления пищи и сохранения тепла во время длительных отключений.

Эксперты рассказали об исторической доступности бытовой техники в СССР и её стоимости для семей. В частности, в 1962 году холодильники были только у 5% советских семей.

Читайте также:

Об источнике: Lovedeco

Lovedeco - это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:21Мир
Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:18Фронт
В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

18:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Последние новости

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабан

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

Реклама
19:42

Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почемуВидео

19:39

"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

19:19

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

19:06

Сгниет и развалится: где категорически запрещено высаживать озимый чеснок

19:05

Овсянка получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

18:47

В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

18:42

В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум: проект бюджета-2027

18:40

Спасение для ног: зачем подогревать гречку и насыпать её в ботинки

18:16

Даже миллионеры в США покупают вещи в кредит — всё из-за одного нюансаВидео

17:47

Куриное филе получится невероятно нежным и сочным: что нужно сделать перед приготовлением

17:42

Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по ДонбассуВидео

Реклама
17:08

"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

16:51

Что произойдет, если зажать ноль на пульте: функция, о которой знают не все

16:48

Одна ошибка делает котлеты сухими: какие два ингредиента нельзя добавлять в фарш

16:05

Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодамиВидео

15:53

Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

15:50

Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной

15:28

Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

15:13

"Слезы не от боли": украинская певица годами скрывала потерю слухаВидео

15:07

Какие джинсы пора выкинуть в мусор: дизайнер назвал 3 модели

15:00

В Кремле назвали условия энергетического перемирия — что требуют от Украины

14:52

Лавров назвал "виновных" в продолжении войны и заговорил о "компромиссах"

14:32

Пол будет идеально чистым дольше — домашнее средство от пыли и грязи

14:22

Умерла популярная французская актриса и певицаВидео

14:03

Их носят тысячи людей: фамилии украинцев, чьи предки были богачами

13:40

Швыряла косметику в лицо: в соцсетях вспомнили безумные выходки Оксаны Марченко

13:39

Нацотбор-2027 получил нового музыкального продюсера: кто заменит ДжамалуВидео

13:37

ВСУ разгромили Сызранский НПЗ и завод БПЛА "Атлант Аэро": новые подробности

13:20

Гороскоп Таро на завтра 16 сентября: Близнецам - говорить, Овнам - решение

12:59

Увольнение генпрокурора Кравченко: Рада провела голосование, результаты

12:51

Действия Буданова являются ключом к изменению позиции США в отношении России, — профессор Института Клинтона

Реклама
12:41

Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд

12:32

"Вот такой пост": Мирзоян значительно похудел после отказа от трех продуктов

12:18

Не стоит выбрасывать: как использовать пустые упаковки из-под кетчупа и майонеза

12:15

Безграмотная Лорак снова опозорилась в социальной сети

11:50

Целая клумба из трех коробочек: как собирать семена бархатцев осеньюВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 16 сентября: Быкам - границы, Крысам - понимание

11:44

Российский фрегат выпустил ракеты по вертолёту одной из стран НАТО

11:43

Умерла легендарная украинская актриса

11:23

Резкое похолодание прервет бабье лето: когда в Украине изменится погода

10:46

Оккупанты отступают: Украина начала масштабную операцию "Вивальди" на Донетчине

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять