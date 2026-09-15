Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почему

Безопасно ли прятать деньги в матрасе, шкафу или холодильнике? Эксперты Lovedeco объяснили, где хранить домашний запас.

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Где хранить деньги дома, чтобы защитить их от воров, пожара и воды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Где прятать деньги дома

Где нельзя хранить деньги

Сколько денег хранить дома

Деньги, спрятанные дома в привычных местах, могут стать легкой добычей для воров. Эксперты издания Lovedeco советуют рассматривать наличные деньги прежде всего как резерв на случай чрезвычайной ситуации и позаботиться не только о незаметности, но и о защите от пожара, воды и кражи.

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Действительно ли сейф - лучший вариант и сколько наличных стоит иметь под рукой? Чем опасны популярные домашние тайники - выяснял Главред.

Зачем хранить деньги дома

Домашний запас наличных может понадобиться тогда, когда обычные способы оплаты временно недоступны. Речь идет о ситуациях, когда нет интернета, не работает банковское приложение или продавец не может принять электронный платеж.

"Именно поэтому хранение определенной суммы денег дома следует рассматривать скорее как резерв на случай непредвиденных ситуаций, а не как способ долгосрочного сбережения. Цель хранения наличных дома заключается в том, чтобы покрыть неотложные расходы, когда обычный доступ к средствам затруднен: среди таких расходов - вода, продукты питания, лекарства, топливо или транспорт и другие товары первой необходимости", - отмечают эксперты Lovedeco.

Такой подход связан с необходимостью иметь запас на первые дни чрезвычайной ситуации. Европейские рекомендации предусматривают готовность домохозяйств обеспечить самое необходимое как минимум в течение 72 часов.

Сколько денег следует иметь дома

Размер резерва зависит от состава семьи и её повседневных потребностей. В Нидерландах в качестве ориентира на первые 72 часа называют около 70 евро на взрослого и 30 евро на ребёнка.

"В Нидерландах, например, рекомендуется, чтобы в наборе на случай чрезвычайной ситуации было примерно 70 евро на каждого взрослого и 30 евро на каждого ребенка - эти средства рассчитаны на самые необходимые расходы в течение первых 72 часов кризисной ситуации. Власти отмечают, что сумму следует адаптировать к ситуации каждой семьи, в частности с учетом потребности в лекарствах или расходов на домашних животных", - указали они.

По такой формуле семье с двумя взрослыми и двумя детьми понадобится около 200 евро. В то же время это лишь ориентир, а не универсальная сумма для всех домохозяйств.

"Однако эти две цифры следует рассматривать как практические ориентиры, а не как официальное правило, действующее для каждой семьи в Украине. Семья, которая постоянно нуждается в определенных лекарствах, ежедневно пользуется автомобилем или имеет домашних животных, может нуждаться в большем запасе", - подчеркивается в материале.

Где безопасно хранить деньги дома

Выбор места для хранения наличных зависит не только от риска кражи. Убежище должно оставаться доступным для владельца, но в то же время защищать деньги от пожара, затопления и других бытовых опасностей.

"Хорошее тайник должно одновременно защищать от нескольких рисков. Деньги должны быть доступны владельцу в случае чрезвычайной ситуации, но при этом достаточно хорошо защищены, чтобы злоумышленник не смог их быстро найти или забрать", - добавили они.

Одним из наиболее практичных вариантов является сейф или прочный ящик для ценностей. Особое внимание стоит уделить способу установки: конструкцию лучше надежно закрепить, чтобы её нельзя было просто вынести из дома.

"Подходящим вариантом, особенно во время строительства или ремонта жилья, является встраивание сейфа в прочный пол или в стену. Преимущество здесь двойное: его легче замаскировать, а благодаря закреплению в прочном элементе здания его гораздо сложнее изъять", - советуют эксперты Lovedeco.

При этом скрытая конструкция сама по себе не гарантирует защиты от чрезвычайных ситуаций. Фальшивые стены, мебель с потайными отсеками и другие нестандартные решения могут скрыть небольшую сумму, но не заменяют полноценный сейф.

Где нельзя прятать деньги дома

Наибольший риск представляют места, которые кажутся очевидными именно потому, что их используют многие люди. К ним относятся спальня, шкафы с одеждой, тумбочки и обычные ящики.

"Спальня, шкафы для одежды, ящики и тумбочки - это места, которые легко проверить, и они не обеспечивают реальной физической защиты. Вору, который ищет деньги или ценные вещи, не обязательно знать, где именно они находятся; ему достаточно быстро проверить места, где люди обычно их прячут", - предупреждают эксперты Lovedeco.

Отдельно стоит отказаться от традиционного тайника под матрасом. Он не только предсказуем, но и практически не защищает банкноты от пожара.

"То же самое касается банкнот, спрятанных среди одежды, в белье, в коробках от обуви или в обычных ящиках", - утверждают специалисты.

Почему не стоит прятать деньги в холодильнике

Холодильник или морозильная камера также не являются надёжной альтернативой. Внутри бытовой техники могут создаваться условия, при которых банкноты или их упаковка повредятся.

"Ни холодильник, ни морозильная камера не являются подходящими местами для хранения денежных сбережений. Банкноты могут подвергаться воздействию конденсата, упаковка, в которую они помещены, может повредиться, а пакет может быть случайно перемещен или даже выброшен", - предупреждают они.

Почему даже сейф может быть опасен

Сам факт наличия сейфа еще не означает, что деньги находятся в безопасности. Небольшую конструкцию, которую не закрепили к полу или стене, злоумышленник может просто унести с собой.

"Небольшой сейф, расположенный в шкафу или на полу и не закрепленный, может облегчить кражу: злоумышленнику не придется открывать его в доме, а можно просто забрать и попытаться взломать позже", - отмечают специалисты

Домашний резерв также не стоит отождествлять со всеми сбережениями семьи. Наличные деньги должны обеспечивать быстрый доступ к средствам в кризисной ситуации, тогда как крупные накопления требуют другого подхода к безопасности.

"Наличные, хранящиеся дома, также следует отделять от семейных сбережений. Резерв на случай чрезвычайных ситуаций призван обеспечить быстрый доступ к деньгам, когда обычные способы оплаты не работают", - подытоживается в материале.

Смотрите видео ТСН о том, где хранить деньги дома:

Напомним, как ранее сообщал Главред, блогер vladyslavka дала советы по подготовке дома к возможным отключениям электроэнергии. Она пояснила, что основой энергонезависимости являются зарядная станция и набор необходимых приборов, в частности зарядная станция мощностью 2–3 кВт, электроодеяло и портативная газовая плита. Она также привела примеры оборудования для приготовления пищи и сохранения тепла во время длительных отключений.

Эксперты рассказали об исторической доступности бытовой техники в СССР и её стоимости для семей. В частности, в 1962 году холодильники были только у 5% советских семей.

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