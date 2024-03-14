Где хранить деньги дома по фэн-шуй для привлечения богатства

Чтобы преумножить ваши финансовые сбережения, нужно хранить их в правильном месте.

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Где хранить деньги дома по фэн-шуй / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Если вы задумываетесь, где же хранить деньги в доме для привлечения богатства, то обязательно воспользуйтесь практикой фэн-шуй.

Создайте правильное хранилище, где ваши деньги приумножаться, такие места есть в каждом доме, пишет dailyhoro.

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Где лучше хранить деньги дома для привлечения денег?

Согласно фэн-шуй, деньги нужно хранить в юго-восточной части дома - зоне богатства. А также необходимо создать наиболее благоприятные условия для денег.

В чем лучше хранить деньги дома?

Нельзя хранить деньги в открытом пространстве, лучше всего использовать шкатулку, но она должна быть дорогой. Забудьте о старых газетах и листках бумаги в качестве тайника для финансов, они будут только отпугивать ваше богатство. В результате, получите только убытки в денежной сфере.

Также можно использовать и фарфоровую вазу, которую необходимо поставить на подоконник, чтобы солнечные лучи усиливали энергетику денег.

Как лучше хранить деньги дома?

Обязательно наведите порядок в том месте, где вы храните деньги. Уберите все лишнее, особенно, старый и ненужный хлам, чтобы негативная энергетика не мешала финансовым потокам.

Выберите свое любимое место в доме и там храните свои финансы, но не используйте для этого коридор, поскольку через порог поступает большое количество негатива.

С точки зрения фэн-шуй, кухня – идеальное место для хранения денег, ведь там часто собирается семья и испытывает позитивные эмоции. Таким образом, ваши финансы будут в потоке позитива, что благоприятно влияет на их умножение.

Что такое Фэн-шуй? Фэншуй, или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать "наилучшее" место для строительства дома или захоронения. Заявленная цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека. Нет каких-либо научных доказательств того, что мистические требования фэншуй реальны; научное сообщество относит фэншуй к лженауке, пишет Википедия.

Добавим, украинский мольфар Максим Гордеев уверяет, что если хранить деньги в правильных местах, то они постоянно будут приумножаться.

А также раскрыты пять 5 простых шагов на пути к богатству. А все начинается с привития хороших привычек в повседневной жизни.

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