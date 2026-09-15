Большинство делает неправильно: куда нужно выбрасывать туалетную бумагу

О чём вы узнаете:
- Куда правильно выбрасывать туалетную бумагу
- Когда бумагу нельзя смывать в унитаз
- Какие предметы вызывают засоры в трубах
Вопрос о том, куда лучше выбрасывать туалетную бумагу - непосредственно в унитаз или в корзину для мусора, - уже много лет вызывает споры. В некоторых домах люди привыкли пользоваться корзиной, однако при исправной канализационной системе туалетную бумагу обычно рекомендуют смывать в унитаз. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание El Cronista, эксперты по сантехнике отмечают, что обычную туалетную бумагу специально изготавливают так, чтобы она быстро размокала и распадалась в воде. Именно поэтому её можно смывать вместе с водой, если канализация исправна и её конструкция это предусматривает.
Почему бумагу лучше смывать в унитаз
Хранение использованной бумаги в мусорном ведре, особенно в открытом контейнере, может создавать дополнительные гигиенические неудобства. Это особенно актуально для небольших санузлов с недостаточной вентиляцией.
Смывание бумаги непосредственно после использования имеет несколько очевидных преимуществ:
- Гигиена: использованная бумага сразу попадает в канализационную систему, поэтому контакт с биологическими загрязнениями минимален.
- Отсутствие запахов: бумага не скапливается в мусорном ведре и не становится источником неприятного запаха.
- Меньше контакта с отходами: регулярное опорожнение корзины не требуется, если канализация позволяет безопасно смывать туалетную бумагу.
В то же время важно учитывать состояние конкретной канализационной системы. Если трубы исправны и не имеют проблем со сливом, небольшое количество туалетной бумаги, как правило, не должно вызывать засоров.
Видео о том, как производят туалетную бумагу, можно посмотреть здесь:
Когда бумагу лучше выбрасывать в мусорное ведро
Использовать корзину вместо унитаза может потребоваться в домах или помещениях, где канализация не рассчитана на смыв туалетной бумаги. Такое встречается, в частности, в старых зданиях или системах с особенностями канализации.
К возможным причинам относятся:
- старые или поврежденные канализационные сети;
- трубы малого диаметра;
- автономные системы с ограниченной пропускной способностью;
- септики, для которых производитель или специалист не рекомендует смывать бумагу;
- регулярные проблемы с засорами и медленным отводом воды.
В таких случаях следует ориентироваться не на общие правила, а на рекомендации сантехника и особенности конкретной канализационной системы.
Главные враги канализации
Туалетная бумага отличается от многих других бумажных и гигиенических изделий тем, что она быстро размокает в воде. Именно поэтому другие предметы нельзя автоматически считать пригодными для смыва.
К перечню вещей, которые не стоит бросать в унитаз, относятся:
- влажные и детские салфетки, даже если на упаковке указано, что они пригодны для смыва;
- средства женской гигиены - прокладки и тампоны;
- бумажные полотенца, кухонные салфетки и вата;
- ватные диски и зубная нить.
Эти материалы могут не успевать разлагаться при прохождении по канализационным трубам, накапливаться и вызывать засоры. Особенно проблемными являются салфетки, волокна и изделия, которые не разлагаются так же быстро, как туалетная бумага.
Если при смыве вода поднимается выше привычного уровня, медленно сходит или из труб слышно бульканье, это может свидетельствовать о частичном засорении или проблемах с системой. В такой ситуации не стоит увеличивать количество бумаги - лучше проверить состояние канализации и при необходимости обратиться к сантехнику.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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