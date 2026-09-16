Зачем девушки обертывают волосы фольгой перед сном: ответ экспертов

Уход за волосами во время сна помогает уменьшить пушистость и сохранить форму прически. Чем может быть полезна фольга и какие существуют альтернативы.

https://glavred.info/life/navishcho-divchata-obgortayut-volossya-folgoyu-pered-snom-vidpovid-ekspertiv-10796939.html Ссылка скопирована

Зачем заворачивают волосы в фольгу на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Действительно ли фольга помогает сохранить локоны

Почему волосы начинают пушиться после сна

Какие есть комфортные альтернативы фольге

Ночной сон нередко становится настоящим испытанием для прически. Постоянное трение о подушку, сухой воздух и влажность могут приводить к тому, что пряди путаются, теряют форму и начинают пушиться. В сети набирает популярность необычный лайфхак - использование обычной пищевой алюминиевой фольги перед сном. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, сторонники этого способа считают, что фольга помогает временно удерживать пряди в заданной форме и уменьшать их распушение до утра. В то же время такой метод не входит в число стандартных рекомендаций по уходу за волосами, поэтому к нему стоит относиться именно как к домашнему эксперименту.

видео дня

Как работает фольга во время сна

Основная идея лайфхака заключается в том, чтобы зафиксировать отдельные пряди в определенном положении на несколько часов. Особенно часто этот способ обсуждают обладательницы вьющихся и волнистых волос, у которых ночное трение может изменять форму локонов и делать их более пушистыми.

Для прямых волос эффект может быть менее заметным. При этом фольга не восстанавливает структуру волос и не устраняет причины сухости - она может лишь временно влиять на их форму.

Если все же хочется попробовать этот способ, стоит соблюдать несколько мер предосторожности:

Только на сухие волосы: не стоит заворачивать мокрые пряди в фольгу. Перед процедурой волосы должны полностью высохнуть.

не стоит заворачивать мокрые пряди в фольгу. Перед процедурой волосы должны полностью высохнуть. Небольшие секции: разделите волосы на несколько прядей и придайте им желаемую форму без сильного скручивания.

разделите волосы на несколько прядей и придайте им желаемую форму без сильного скручивания. Без натяжения: не затягивайте фольгу у корней и не создавайте сильного давления на кожу головы.

не затягивайте фольгу у корней и не создавайте сильного давления на кожу головы. Без нагрева: не используйте фен, плойку или другой горячий инструмент поверх фольги. Сочетание металлической фольги с высокой температурой может привести к ожогам.

не используйте фен, плойку или другой горячий инструмент поверх фольги. Сочетание металлической фольги с высокой температурой может привести к ожогам. Осторожное снятие: утром снимайте фольгу без резких движений, после чего осторожно расправьте пряди пальцами.

Если во время сна появляется дискомфорт, ощущение давления, зуд или раздражение кожи головы, от такого способа лучше отказаться.

Видео о том, как правильно уложить стрижку "каскад", можно посмотреть здесь:

Почему волосы пушатся и что можно сделать вместо фольги

Пушистость волос может усиливаться из-за сухости, влажности воздуха, повреждения кутикулы и постоянного механического трения. Поэтому сама по себе фольга не решает проблему, а возможный эффект от её использования будет лишь временным.

Для ночного ухода есть более простые и комфортные варианты. Например, можно использовать шелковую или атласную наволочку, которая создает меньшее трение, чем обычная хлопковая ткань. Также помогают регулярное использование кондиционера, несмываемых средств и сывороток, подобранных в соответствии с типом волос.

Для вьющихся и волнистых волос дополнительно можно попробовать собрать пряди в свободную прическу перед сном, чтобы уменьшить их трение о подушку. Такой подход не требует фольги и, как правило, гораздо комфортнее для ночного отдыха.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред