Сансевиерия будет радовать пышными листьями: что обязательно сделать в сентябре

Когда дни становятся короче, важно не переувлажнять сансевиерию и обеспечить ей достаточное освещение.

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Уход за сансевиерией осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как ухаживать за сансевиерией в сентябре

Какое освещение необходимо растению

Чем подкормить сансевиерию осенью

Осень для сансевиерии - это время замедления роста, когда растение постепенно переходит в более спокойный режим. Именно поэтому в сентябре стоит изменить подход к уходу, чтобы она оставалась здоровой и сохраняла свой декоративный вид.

Главред расскажет, как ухаживать за сансевиерией осенью, чтобы она оставалась здоровой и пышной.

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Как поливать сансевиерию осенью

В сентябре сансевиерия уже не нуждается в таком количестве воды, как летом, пишет Deccoria. Почва высыхает медленнее, поэтому рекомендуем не спешить с поливом. Прежде чем поливать, проверьте состояние почвы на глубине нескольких сантиметров - если она ещё влажная, лучше подождать. Чрезмерный полив в этот период может привести к загниванию корней. Обязательно убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия, чтобы лишняя жидкость не застаивалась.

Какое освещение нужно растению

С наступлением осени световой день становится короче, и растение может получать меньше света. Если сансевиерия стояла в глубине комнаты, проверьте, хватает ли ей освещения. Лучше всего - яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей, которые могут повредить листья. В то же время избегайте мест с сквозняками и резкими перепадами температуры. Не ставьте вазон возле открытых окон или балконных дверей, а также рядом с радиатором - сухой горячий воздух вредит растению.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как ухаживать за листьями

Длинные и жесткие листья сансевиерии быстро покрываются пылью. В сентябре стоит уделить внимание их очистке: протрите поверхность мягкой тканью, слегка смоченной водой. Это вернет естественный блеск, а также поможет растению лучше дышать. Во время осмотра обратите внимание на возможные коричневые пятна, мягкие участки или признаки вредителей - осенью такие проблемы могут проявляться активнее.

Чем подкормить сансевиерию в сентябре

Сентябрь - подходящее время для последней легкой подкормки перед зимним покоем. Используйте универсальное удобрение для комнатных растений, средство для суккулентов или натуральные варианты, такие как биогумус или экстракт крапивы. Важно не переусердствовать, ведь избыток питательных веществ в этот период может навредить больше, чем их недостаток. Одной умеренной дозы будет достаточно, а следующую подкормку стоит отложить до весны.

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