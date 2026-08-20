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Сансевиерия оживет на глазах: понадобится один продукт из кухни

Инна Ковенько
20 августа 2026, 08:50
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При правильном уходе у сансевиерии сохранятся крепкие, прямые и ярко окрашенные листья.
Сансевиерия оживет на глазах: понадобится один продукт из кухни
Как ухаживать за сансевиерией в жару / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как ухаживать за сансевиерией в жару
  • Чем подкормить сансевиерию
  • Как поливать сансевиерию

Сансевиерия, которую часто называют "тещин язык", считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Она способна выдержать пропуски полива, недостаток света и даже некоторые ошибки в уходе. Однако летом это выносливое растение может пострадать из-за жары, чрезмерного полива или застоя влаги в горшке.

Главред расскажет, как ухаживать за этим растением летом.

видео дня

Почему летом сансевиерия страдает

В жаркие месяцы многие комнатные растения растут активнее, и хозяева начинают поливать их чаще. Как отмечает Kobieta Interia, для сансевиерии это опасно, поскольку она накапливает влагу в толстых листьях и гораздо лучше переносит несколько сухих дней, чем постоянно влажную почву. Если почва долго остается влажной, корни начинают загнивать, а теплая среда способствует развитию грибковых инфекций и появлению почвенных вредителей.

Первыми признаками перелива становятся мягкие, желтеющие листья, которые теряют упругость и наклоняются вбок. В запущенных случаях у основания может появиться гниль.

Чем подкормить сансевиерию

Помочь сансевиерии можно простым продуктом из кухни - чесноком. Его ценят за соединения серы, в частности аллицин, обладающие антимикробными свойствами. В домашних условиях зубчик чеснока иногда кладут в почву, чтобы сдержать развитие нежелательной микрофлоры и части почвенных вредителей.

Для этого достаточно очистить небольшой зубчик и заглубить его в верхний слой почвы, но не у самого основания растения. Оставлять его надолго не стоит: органика во влажной среде постепенно разлагается, поэтому через две недели зубчик лучше убрать и при необходимости заменить свежим.

Важный нюанс

Чеснок не является удобрением и не может заменить полноценное питание. Это лишь вспомогательное средство. Для здорового роста сансевиерии нужны качественный субстрат, хороший дренаж, правильный режим полива и периодическое внесение питательных веществ в умеренном количестве.

Как ускорить цветение комнатных растений
Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как вернуть растению красивый вид

Главное правило - не заливать вазон. Горшок должен иметь дренажные отверстия, а почва - быстро пропускать лишнюю воду. После полива жидкость с поддона следует сливать. Рекомендуем поставить растение в светлое место, но без длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Смотрите видео о том, как ухаживать за сансевиерией:

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Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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