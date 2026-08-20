Сансевиерия оживет на глазах: понадобится один продукт из кухни

Читайте в материале:
- Как ухаживать за сансевиерией в жару
- Чем подкормить сансевиерию
- Как поливать сансевиерию
Сансевиерия, которую часто называют "тещин язык", считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Она способна выдержать пропуски полива, недостаток света и даже некоторые ошибки в уходе. Однако летом это выносливое растение может пострадать из-за жары, чрезмерного полива или застоя влаги в горшке.
Главред расскажет, как ухаживать за этим растением летом.
Почему летом сансевиерия страдает
В жаркие месяцы многие комнатные растения растут активнее, и хозяева начинают поливать их чаще. Как отмечает Kobieta Interia, для сансевиерии это опасно, поскольку она накапливает влагу в толстых листьях и гораздо лучше переносит несколько сухих дней, чем постоянно влажную почву. Если почва долго остается влажной, корни начинают загнивать, а теплая среда способствует развитию грибковых инфекций и появлению почвенных вредителей.
Первыми признаками перелива становятся мягкие, желтеющие листья, которые теряют упругость и наклоняются вбок. В запущенных случаях у основания может появиться гниль.
Чем подкормить сансевиерию
Помочь сансевиерии можно простым продуктом из кухни - чесноком. Его ценят за соединения серы, в частности аллицин, обладающие антимикробными свойствами. В домашних условиях зубчик чеснока иногда кладут в почву, чтобы сдержать развитие нежелательной микрофлоры и части почвенных вредителей.
Для этого достаточно очистить небольшой зубчик и заглубить его в верхний слой почвы, но не у самого основания растения. Оставлять его надолго не стоит: органика во влажной среде постепенно разлагается, поэтому через две недели зубчик лучше убрать и при необходимости заменить свежим.
Важный нюанс
Чеснок не является удобрением и не может заменить полноценное питание. Это лишь вспомогательное средство. Для здорового роста сансевиерии нужны качественный субстрат, хороший дренаж, правильный режим полива и периодическое внесение питательных веществ в умеренном количестве.
Как вернуть растению красивый вид
Главное правило - не заливать вазон. Горшок должен иметь дренажные отверстия, а почва - быстро пропускать лишнюю воду. После полива жидкость с поддона следует сливать. Рекомендуем поставить растение в светлое место, но без длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.
Смотрите видео о том, как ухаживать за сансевиерией:
@kvitkarka_inna Ответ пользователю @YURIYIVNA ? Как ухаживать за сансевиерией? #квіткарка_інна#грунт#комнатныерастения#растения#цветы???️♬ оригинальный звук - Квіткарка Инна?
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Об источнике: Kobieta Interia
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