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Зачем обертывать коробку фольгой: неожиданный способ сэкономить деньги

Марина Иваненко
6 октября 2026, 17:44
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Солнечную печь можно сделать из картонной коробки и фольги. Как работает эта простая конструкция, до какой температуры она нагревается и что важно учесть.
Как приготовить еду с помощью солнца
Как приготовить еду с помощью солнца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сделать солнечную печь из картонной коробки
  • До какой температуры может нагреваться печь
  • Какую посуду лучше использовать

Обычная картонная коробка и алюминиевая фольга могут стать не только материалами для вторичной переработки, но и основой для простой солнечной печи. Такая конструкция позволяет создать автономное устройство для приготовления пищи, которое работает исключительно за счет энергии солнца. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным издания OKDIARIO, главный принцип работы такой печи заключается в сочетании двух факторов: эффективном отражении солнечного излучения и удержании полученного тепла.

видео дня

Принцип работы: сочетание света и изоляции

Алюминиевая фольга служит отражателем, который направляет солнечные лучи непосредственно в зону, где расположен контейнер с едой. Конструкция обычно состоит из двух коробок, вложенных одна в другую.

Внешняя и внутренняя коробки

Пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом.

Черная внутренняя поверхность

Дно и стенки окрашивают в черный цвет, поскольку такая поверхность лучше поглощает солнечную энергию.

Прозрачная крышка

Верх печи накрывают стеклом или прозрачным термостойким пластиком, что создает эффект парника: лучи проникают внутрь, а накопленное тепло удерживается внутри конструкции.

Благодаря этому устройство работает без использования газа или электроэнергии, что делает его экологичной альтернативой для приготовления пищи в солнечные дни.

До какой температуры нагревается солнечная печь

Эффективность такой системы зависит от интенсивности солнечного света, температуры окружающей среды, силы ветра и качества теплоизоляции.

Согласно информационным материалам Министерства экологической трансформации Испании (MITECO), для безопасного приготовления большинства продуктов достаточно температуры 80–85 °C. В то же время опыт портала Ecoportal показывает, что при благоприятных погодных условиях подобные картонные печи могут нагреваться до 150 °C.

Видео о том, действительно ли использование фольги вредно для здоровья, можно посмотреть здесь:

Советы по использованию и предостережения

Для достижения максимального результата следует соблюдать несколько правил.

Выбор посуды

Следует использовать тёмную или стеклянную посуду. Посуда с зеркальным или блестящим покрытием может отражать солнечное излучение, замедляя процесс нагрева.

Техника безопасности

Несмотря на "картонную" конструкцию, температура внутри печи может быть достаточно высокой и вызвать ожоги, поэтому при работе с горячей посудой следует использовать кухонные перчатки.

Погодные условия

В пасмурную или ветреную погоду процесс приготовления займет значительно больше времени или может оказаться невозможным, ведь коробка сама по себе не генерирует тепло, а лишь концентрирует и удерживает солнечную энергию.

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Об источнике: OKDIARIO

OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".

Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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