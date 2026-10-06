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Ту-160 уже в небе: существует угроза массированного ракетного удара по Украине

Юрий Берендий
6 октября 2026, 21:39
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Киев и область по-прежнему находятся под повышенной баллистической угрозой, а общий потенциал российского залпа оценивается в десятки крылатых ракет.
Ту-160 уже в небе: существует угроза массированного ракетного удара по Украине
Ту-160 уже в небе - Россия готовит новый ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы:

  • Три Ту-160 уже вылетели с аэродрома "Белая"
  • Эксперты ожидают ракетного удара в ночь на 7 октября
  • Для Киева сохраняется повышенная баллистическая угроза

Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине в ночь на 7 октября. Зафиксирован вылет трех стратегических бомбардировщиков Ту-160, а также отмечаются другие признаки подготовки к атаке. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российской стратегической авиации, ракет и беспилотников.

По их данным, три Ту-160 вылетели с аэродрома "Белая" на Дальнем Востоке. Мониторы предполагают, что возможные пуски могут состояться уже ночью.

видео дня
Аэродромы стратегической авиации РФ
Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

"Ожидаем запусков в районе 03:30–04:30", - говорится в сообщении.

Отдельно сообщается о передислокации российских Ту-95МС и Ту-160 в течение 6 октября. Мониторинговые ресурсы оценивают, что для возможной атаки РФ потенциально может задействовать до 10 Ту-95МС и до 3 Ту-160.

Особое внимание наблюдатели обращают на Киев и область. По их данным, в течение ночи сохраняется повышенная угроза применения баллистических ракет.

"Также РФ может запустить до 24 ракет "Калибр"", - предупредили они.

Вечером 6 октября столица уже подверглась атаке беспилотников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе сил ПВО и призывал жителей находиться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ вечером предупреждали о движении российских реактивных БПЛА в направлении украинской столицы.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику ударов - что известно

Зимой Россия может расширить удары по критической инфраструктуре Украины, добавив к энергетическим объектам водоканалы. В то же время российская армия уже изменила формат атак: масштабные залпы стали реже, зато дроны применяют почти непрерывно. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

Нынешняя стратегия российских атак отличается от той, которую Россия применяла ранее. Если раньше противник мог накапливать значительное количество вооружения для одного мощного удара, то теперь чаще поддерживает постоянную угрозу небольшими волнами.

Жданов отмечает, что количество беспилотников в крупнейших атаках уменьшилось. Вместо ударов с участием сотен дронов одновременно РФ преимущественно использует меньшие группы, а количество ракет в таких атаках также остается ограниченным.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что российская авиация в последнее время реже привлекается к ударам по Украине. Зато противник компенсирует это регулярностью применения беспилотников.

"Зато они изменили тактику. И, как видите, сегодня атака на нашу страну продолжается непрерывно", - сказал Жданов.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке РФ к массированному удару по Украине. Он акцентировал внимание на том, что обновленная информация от разведки уже передана правительству и военным для планирования мер противодействия. По его словам, определены первоочередные задачи, распределение средств ПВО и организация логистических решений для реагирования на возможные удары.

Заместитель командующего Воздушными Силами Юрий Черевашенко сообщил о динамике угрозы со стороны российских реактивных беспилотных летательных аппаратов. Черевашенко отметил, что скорость реактивных дронов, достигающая 800–900 км/ч, может увеличиться в ближайшее время. По его данным, в настоящее время реактивные БПЛА составляют около 40 % от всех дронов противника, и их доля может вырасти до 80 %, а массовые поставки перехватчиков ожидаются не раньше конца ноября.

Также Черевашенко сообщил о состоянии укомплектованности сил противовоздушной обороны. По информации командования, ПВО недоукомплектована на 25%, а укомплектованность превышает 75%. Основной дефицит выявлен в средствах поражения воздушных целей, при этом часть летного состава планируется переквалифицировать в пилотов реактивных БПЛА-перехватчиков.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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