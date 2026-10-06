В Ковеле мужчина схватил топор с витрины и напал на людей: детали

23-летний мужчина ранил троих посетителей гипермаркета.

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Нападение в Ковеле / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram-каналы

Кратко:

В Ковеле мужчина с топором напал на посетителей

Ранены трое посетителей

Нападавший задержан на месте

В Ковеле Волынской области мужчина взял топор с витрины строительно-хозяйственного гипермаркета и напал на посетителей. Ранения получили три человека, все они госпитализированы. Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Волынской области.

Инцидент произошел 6 октября около 16:00. По данным правоохранителей, нападавший взял топор с витрины и нанес телесные повреждения трем посетителям.

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Полицейские задержали нападавшего на месте. Им оказался 23-летний местный житель, 2003 года рождения.

Генеральный директор Ковельского МТМО Валентин Витер рассказал в комментарии Суспильному, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Двух человек сейчас оперируют, еще одного пострадавшего срочно доставили в Волынскую областную клиническую больницу.

Полиция продолжает работать на месте происшествия. Действия задержанного предварительно квалифицируются как завершенное покушение на убийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения.

Почему в Польше возросло количество нападений на украинцев - мнение эксперта

Рост числа нападений на украинцев в Польше может быть связан с тем, что антиукраинская риторика в последние годы все активнее используется во внутренней политике страны. Как отметил в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, тема, которую ранее преимущественно использовали ультраправые силы, постепенно стала частью политического мейнстрима.

По его словам, в Украине и Польше украинско-польские отношения имеют разный вес в общественной дискуссии. В Украине эта тема даже не входит в десятку главных вопросов, тогда как в Польше отношения с Украиной стабильно остаются в числе трех ключевых тем. Из-за этого, считает эксперт, польское общество значительно сильнее реагирует на вопросы, связанные с Украиной.

"Сначала антиукраинскую карту активно разыгрывали польские ультраправые силы в борьбе с либералами. Впоследствии эта тема стала частью политического мейнстрима", - отметил он.

По мнению эксперта, политическая риторика может выходить за пределы публичных дискуссий и влиять на настроения в обществе.

Нападения на украинцев - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, на 32-летнего украинца во Вроцлаве напали под видом купли-продажи автомобиля. Двое мужчин выдали себя за покупателей и нанесли ему ножевые ранения, после чего нападавших задержали.

Также во Львове 8 июля во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации произошла стычка. Люди опрокинули служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.

Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что назначил служебную проверку после появления в соцсетях видео стычки между мужчиной в военной форме и подростком. В сообщении уточнили, что служебная проверка начата для выяснения всех обстоятельств и установления личностей, запечатленных на видео.

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Об источнике: полиция Волынской области Главное управление Национальной полиции в Волынской области (ГУНП) - территориальный орган Национальной полиции Украины, обеспечивающий правопорядок и реагирующий на уголовные и административные правонарушения на территории Волыни.

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