В Ковеле мужчина схватил топор с витрины и напал на людей: детали

Кратко:
- В Ковеле мужчина с топором напал на посетителей
- Ранены трое посетителей
- Нападавший задержан на месте
В Ковеле Волынской области мужчина взял топор с витрины строительно-хозяйственного гипермаркета и напал на посетителей. Ранения получили три человека, все они госпитализированы. Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Волынской области.
Инцидент произошел 6 октября около 16:00. По данным правоохранителей, нападавший взял топор с витрины и нанес телесные повреждения трем посетителям.
Полицейские задержали нападавшего на месте. Им оказался 23-летний местный житель, 2003 года рождения.
Генеральный директор Ковельского МТМО Валентин Витер рассказал в комментарии Суспильному, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Двух человек сейчас оперируют, еще одного пострадавшего срочно доставили в Волынскую областную клиническую больницу.
Полиция продолжает работать на месте происшествия. Действия задержанного предварительно квалифицируются как завершенное покушение на убийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения.
Почему в Польше возросло количество нападений на украинцев - мнение эксперта
Рост числа нападений на украинцев в Польше может быть связан с тем, что антиукраинская риторика в последние годы все активнее используется во внутренней политике страны. Как отметил в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, тема, которую ранее преимущественно использовали ультраправые силы, постепенно стала частью политического мейнстрима.
По его словам, в Украине и Польше украинско-польские отношения имеют разный вес в общественной дискуссии. В Украине эта тема даже не входит в десятку главных вопросов, тогда как в Польше отношения с Украиной стабильно остаются в числе трех ключевых тем. Из-за этого, считает эксперт, польское общество значительно сильнее реагирует на вопросы, связанные с Украиной.
"Сначала антиукраинскую карту активно разыгрывали польские ультраправые силы в борьбе с либералами. Впоследствии эта тема стала частью политического мейнстрима", - отметил он.
По мнению эксперта, политическая риторика может выходить за пределы публичных дискуссий и влиять на настроения в обществе.
Нападения на украинцев - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, на 32-летнего украинца во Вроцлаве напали под видом купли-продажи автомобиля. Двое мужчин выдали себя за покупателей и нанесли ему ножевые ранения, после чего нападавших задержали.
Также во Львове 8 июля во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации произошла стычка. Люди опрокинули служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.
Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что назначил служебную проверку после появления в соцсетях видео стычки между мужчиной в военной форме и подростком. В сообщении уточнили, что служебная проверка начата для выяснения всех обстоятельств и установления личностей, запечатленных на видео.
Читайте также:
- РФ готовится нанести удар по Украине: Зеленский получил важное предупреждение от разведки
- Оккупанты обстреливают мосты специальными боеприпасами: какую угрозу они представляют
- Россия совершенствует дроны для ударов по Украине: в ISW назвали главную цель
Об источнике: полиция Волынской области
Главное управление Национальной полиции в Волынской области (ГУНП) - территориальный орган Национальной полиции Украины, обеспечивающий правопорядок и реагирующий на уголовные и административные правонарушения на территории Волыни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред