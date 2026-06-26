Есть погибший и раненый: В Харькове мужчина с ножом напал на военных ТЦК

Главное:
- В Харькове мужчина с ножом напал на группу оповещения ТЦК и СП
- В результате чего один военный погиб, еще один госпитализирован
- После совершенного злоумышленник скрылся, его разыскивают
В Харькове во время мероприятий по оповещению неизвестный мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК.
Двое военнослужащих получили ранения. Одному из них сделали операцию, он находится в больнице. Другого, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти не удалось — военный скончался от многочисленных ножевых ранений. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП.
Отмечается, что после того, как старший группы оповещения, военнослужащий ВСУ, представился гражданину, мужчина внезапно достал нож и напал на него и других военных.
"В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одному из них сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш сослуживец скончался от многочисленных ножевых ранений", — говорится в сообщении.
После совершённого нападения злоумышленник скрылся. В настоящее время он находится в розыске. Правоохранители пытаются установить его местонахождение.
Нападения на ТЦК и СП в Украине — новости по теме
Главред ранее писал, что в Одесской области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП. Двое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
Напомним, 30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв возле местного районного ТЦК и СП. Местный житель бросил в сторону здания гранату.
Кроме того, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.
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Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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