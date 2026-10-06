Сыновья Джамалы спели с ней на сцене: мощное видео

Кратко:
- По какому поводу выступила Джамала
- Какие эмоции она получила от выступления с детьми
Популярная украинская певица, продюсер и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая нечасто делится в Instagram кадрами с родными, показала свое мощное выступление со своими сыновьями.
Певица поделилась кадрами выступления, посвященного дню учителя.
"Я очень люблю этот день, потому что мне повезло: в моей жизни случались учителя, которые формировали меня, учили, передавали свои знания и любовь к профессии. И где бы я ни была, на каких площадках ни выступала, я всегда знала и знаю: я буду профессионалом при любых обстоятельствах. Благодаря своим знаниям. Благодаря моим учителям", - написала Джамала.
По ее словам, ее выступление оказалось особенным, ведь она впервые пела вместе со своими детьми - с хором 10-й музыкальной школы, где учатся ее дети, Эмир и Селим.
Джамала вышла на сцену вместе с детьми:
"Для них это был настоящий дебют: Оперный театр, большой оркестр, столь сложная песня. И я очень счастлива, что мы это сделали вместе", - написала она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее украинский продюсер Юрий Квеленков опроверг версию Ани Лорак о том, что ее карьере в Украине якобы мешала Тина Кароль. По его словам, певица осталась в России ради денег и популярности.
Ранее также сын покойного певца Мурата Насырова Аким вновь оказался в центре внимания.
Вас также может заинтересовать:
- Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"
- Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото
- "Я все еще верю в людей": Джамала призвала мир помочь Украине во время войны
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред