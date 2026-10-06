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Сыновья Джамалы спели с ней на сцене: мощное видео

Алена Кюпели
6 октября 2026, 14:32
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Сыновья Джамалы вышли на большую сцену вместе со своей матерью.
Джамала
Джамала выступила с детьми на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Кратко:

  • По какому поводу выступила Джамала
  • Какие эмоции она получила от выступления с детьми

Популярная украинская певица, продюсер и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая нечасто делится в Instagram кадрами с родными, показала свое мощное выступление со своими сыновьями.

Певица поделилась кадрами выступления, посвященного дню учителя.

видео дня

"Я очень люблю этот день, потому что мне повезло: в моей жизни случались учителя, которые формировали меня, учили, передавали свои знания и любовь к профессии. И где бы я ни была, на каких площадках ни выступала, я всегда знала и знаю: я буду профессионалом при любых обстоятельствах. Благодаря своим знаниям. Благодаря моим учителям", - написала Джамала.

По ее словам, ее выступление оказалось особенным, ведь она впервые пела вместе со своими детьми - с хором 10-й музыкальной школы, где учатся ее дети, Эмир и Селим.

Джамала вышла на сцену вместе с детьми:

Джамала выступила с детьми
Джамала выступила с детьми / Скриншот Instagram/jamalajaaa

"Для них это был настоящий дебют: Оперный театр, большой оркестр, столь сложная песня. И я очень счастлива, что мы это сделали вместе", - написала она.

Джамала
Джамала / инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, ранее украинский продюсер Юрий Квеленков опроверг версию Ани Лорак о том, что ее карьере в Украине якобы мешала Тина Кароль. По его словам, певица осталась в России ради денег и популярности.

Ранее также сын покойного певца Мурата Насырова Аким вновь оказался в центре внимания.

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О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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