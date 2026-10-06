После смерти Хайден Панеттьери всплыла новая тайна: Кличко сделал заявление

Владимир Кличко начинает новое расследование в отношении украшений Хайден.

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Кличко хочет дополнительного расследования / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/haydenpanettiere

Кратко:

По какой причине Кличко требует расследования

О чем беспокоится Владимир Кличко

После внезапной смерти Хайден Панеттьери вокруг наследства актрисы возник новый скандал.

Как пишет Page Six, ее бывший жених Владимир Кличко заявил, что некоторые личные вещи звезды, предположительно включая украшения, могли оказаться в ломбарде. Теперь спортсмен добивается вмешательства правоохранительных органов.

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Как следует из новых судебных документов, Кличко утверждает, что человек, не являющийся членом семьи Панеттьери, но ранее связанный с актрисой, мог продать принадлежащие ей вещи в ломбард. Сам ломбард, по словам спортсмена, отказался раскрывать информацию о конкретных предметах без обращения со стороны полиции.

Владимир Кличко беспокоится о личных вещах Хайден / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

Кличко опасается, что оставшиеся вещи Хайден могут быть проданы или переданы третьим лицам и в итоге окажутся безвозвратно утраченными. Поэтому в рамках своего дела о временной опеке над наследством их общей 11-летней дочери Кайи он просит предоставить ему возможность обратиться в правоохранительные органы для расследования ситуации и возвращения имущества актрисы.

Это не первый раз, когда Кличко поднимает вопрос о пропавших вещах бывшей возлюбленной. Ранее он заявлял, что некоторые украшения Панеттьери исчезли или остаются неучтенными. Кроме того, спортсмен утверждал, что после смерти актрисы федеральные агенты забрали часть имущества из ее дома в Лос-Анджелесе.

По словам Кличко, еще при жизни Хайден были приняты дополнительные меры безопасности: ее дом охраняла специальная служба, замки после ее смерти заменили, а коллекцию дизайнерской одежды и аксессуаров перевезли в другое место. Причиной, как утверждается в документах, стали опасения из-за несанкционированного доступа к ее собственности.

Отдельная история связана с украшениями, которые Панеттьери носила в день смерти. Согласно отчету коронера, на актрисе были серьги-гвоздики. После вскрытия их поместили на хранение, однако родители Хайден, разошлись во мнении относительно того, куда их следует отправить. Пока стороны не достигли соглашения, украшения не были выданы.

Хайден Панеттьери имела коллекцию украшений и одежды/ фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери умерла 16 августа в Южной Каролине в возрасте 36 лет. Позднее причиной смерти были названы токсические эффекты нескольких препаратов и веществ, включая фентанил, а смерть признали несчастным случаем.

Кличко тем временем продолжает добиваться юридического контроля над наследством дочери. Кайя является единственной наследницей имущества своей матери, поэтому спортсмен настаивает, что сохранность вещей и активов актрисы напрямую затрагивает интересы их дочери.

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Ранее также стало известно, что в расследовании смерти Хайден Панеттьери появились новые подробности.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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