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Садоводам советуют не выбрасывать втулки от туалетной бумаги: вот для чего они нужны

Дарья Пшеничник
6 октября 2026, 18:29
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Картонная втулка может заменить мини-горшок для сеянца, но у неё есть несколько недостатков, о которых стоит знать до первого полива.
Садоводам советуют не выбрасывать втулки от туалетной бумаги: вот для чего они нужны
Как использовать втулки от туалетной бумаги в саду / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Как сделать из картонной втулки от туалетной бумаги горшок для рассады
  • Почему бумагу лучше не заливать водой
  • Когда сеянец все равно придется пересадить

видео дня

Обычные картонные втулки от туалетной бумаги могут заменить десятки мелких горшков для весенней рассады - вместо того, чтобы покупать пластиковые кассеты, их достаточно собрать заранее и правильно подготовить. Первые весенние посевы обычно начинаются ещё на подоконнике, задолго до того, как температура позволит вынести растения в сад, и именно тогда требуется большое количество небольших ёмкостей, сообщает Gazeta.pl.

Подходят только простые втулки без пленки, лакировки и декоративных слоев. Их разрезают на нижние части, снизу делают несколько надрезов и загибают картон внутрь - так образуется импровизированное дно.

Подготовленные цилиндры плотно ставят друг к другу в более широкую емкость, заполняют субстратом для посева и раскладывают семена. Каждый сеянец получает собственное пространство, а корни разных растений меньше переплетаются между собой.

Главный недостаток такого решения - вода. Картон постепенно размокает от влаги, поэтому все втулки следует держать в одной устойчивой емкости, а поливать осторожно, чтобы бумага не развалилась слишком быстро.

Почему корни страдают меньше

Наибольшую пользу этот способ приносит на этапе пикировки. Извлекать подросшие рассады из пластиковых горшков бывает сложно, особенно когда корни плотно заполнили весь объём.

Картонную втулку перед высадкой достаточно аккуратно разрезать или частично снять - ком земли переносится почти без повреждений. Если картон очень мягкий и чистый, небольшую его часть можно оставить, но стоит убедиться, что она не сдерживает развитие корневой системы.

Такой вариант особенно подходит для культур, которые плохо переносят частые пересадки, хотя подход в любом случае рекомендуется подбирать под конкретный вид.

Запасаться стоит ещё зимой

При большом количестве посевов мелких емкостей требуется действительно много, поэтому откладывать втулки рекомендуют за несколько недель вперед. Хранить их лучше в сухом месте, чтобы картон не набрал влаги и не начал деформироваться.

Есть ещё одна дополнительная функция: каждую втулку стоит подписать названием растения, так как молодые всходы часто выглядят почти одинаково. Таким образом, материал вторичной переработки одновременно служит и горшком, и маркером.

Полноценные горшки для длительного выращивания рассады втулки не заменят. Если растение растет быстро или требует больше места, со временем его все равно придется пересадить в более крупную емкость - картонные цилиндры подходят только на начальном этапе роста, пока сеянцы еще небольшие.

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Об источнике: Gazeta.pl

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