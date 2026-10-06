Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Юрий Берендий
6 октября 2026, 18:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рубио заявил, что для вступления Украины в НАТО необходимо единодушие союзников.
Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны
Вступление Украины в НАТО - Рубио озвучил позицию США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня
  • США сосредоточены на возможности прекращения войны
  • Рубио признал, что ситуация пока не движется к завершению войны

Вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня США. Вашингтон сосредоточен на поиске возможностей для прекращения войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

Рубио не стал давать однозначного ответа на вопрос, может ли Украина присоединиться к Альянсу. По его словам, эта процедура требует консенсуса всех государств-членов НАТО, а в настоящее время этот вопрос не является приоритетным для Вашингтона.

видео дня

"На этот вопрос нет однозначного ответа - ни "да", ни "нет" - кроме того, что, как вы знаете, вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит на повестке дня, поскольку, очевидно, для этого должен состояться процесс достижения консенсуса, который требует единодушия", - заявил Рубио.

В то же время главным направлением американской политики в отношении Украины Рубио назвал прекращение войны. Он подчеркнул, что США готовы участвовать в дипломатических усилиях, если это поможет остановить боевые действия и сократить человеческие потери.

"Сейчас мы просто сосредоточены, что касается Украины, на прекращении этого конфликта, если это возможно, и, к сожалению, потери человеческих жизней значительны, но мы четко заявили: если мы можем сыграть какую-то роль в прекращении этой войны, мы хотим сыграть конструктивную роль", - сказал госсекретарь США.

Отдельно Рубио обратил внимание на текущую ситуацию на фронте и в дипломатической сфере. По его словам, Вашингтон продолжает следить за развитием событий, однако пока не видит движения в сторону завершения войны.

"Мы, конечно, следим за динамикой событий там и видим, что сейчас ситуация развивается не в этом направлении", - отметил Рубио.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Чего ждать от мирных переговоров - прогноз военного

Уже весной может стать ясно, когда и на каких условиях завершится война. На это, по оценке военного, будут влиять потери российской армии, возможное недовольство элит РФ и дальнобойные удары Украины. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

Военный считает, что Москва преследует гораздо более широкую цель, чем захват отдельных украинских областей. По его словам, российское руководство стремится реализовать имперский проект, а Украина для Кремля является частью этого замысла.

"У российского царька только один план - построение империи. Путин болен империализмом. Все прекрасно понимают, что война ведется не за территории", - подчеркнул "Лука".

По мнению командира, российский лидер сформировал собственное видение будущей империи и пытается воплотить его независимо от масштабов затрат. При этом человеческие потери и использование ресурсов, по оценке военного, не являются для Кремля достаточным сдерживающим фактором.

В то же время ситуация на фронте, как отмечает "Лука", постепенно создает для России дополнительные проблемы. Несмотря на попытки продвижения, российские войска несут значительные потери, что может ограничивать их дальнейшие возможности.

Командир также обратил внимание на то, что украинские военные способны проводить операции, к которым российская сторона не всегда готова. В качестве примера он привёл события на Лиманском направлении, где, по его словам, противник долгое время не понимал подготовки украинского контрнаступления.

Отдельно военный прогнозирует усиление внутреннего давления на российские власти. Речь идет прежде всего о представителях элит, чьи финансовые интересы могут все больше страдать из-за войны.

"Более того, со временем начнут бунтовать и их элиты, потому что они теряют свои состояния", - считает "Лука".

Еще одним фактором, который может повлиять на ситуацию, военный называет украинские удары по целям на большом расстоянии. В сочетании с потерями российской армии и возможными внутренними проблемами РФ они, по его оценке, могут дать заметный эффект после зимнего периода.

Именно весну командир считает моментом, когда станет возможным оценить совокупное влияние этих факторов. Тогда, по его мнению, могут проясниться не только перспективы завершения боевых действий, но и потенциальные условия будущего диалога.

"Эти факторы вместе с нашими ударами на большие расстояния сформируют картину, которую мы увидим уже весной. После зимы станет понятно, когда и на каких условиях закончится война", - предположил он.

В то же время "Лука" ожидает, что после зимы Украина может получить дополнительные возможности для давления на российские силы. Если ситуация будет складываться не в пользу Москвы, Кремль может столкнуться с необходимостью искать выход через переговоры.

"После зимы откроется окно возможностей, и мы увидим, в чью пользу всё сложится. Если мы их прижмём, и россияне захотят переговоров, вряд ли придётся о чём-то с ними договариваться", - подчеркнул "Лука".

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сообщили о начале кампании энергетического террора со стороны России. По данным аналитиков, усиление ударов по энергетике произошло перед отопительным сезоном. Российские войска, по оценкам ISW, начали наносить удары по украинской энергетике в конце сентября 2026 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о позиции российской стороны относительно условий прекращения боевых действий. В своем комментарии он отметил, что захват всего Донбасса является основным условием для завершения войны. Песков прямо заявил, что Москва якобы готова продолжать боевые действия, пока не достигнет поставленных территориальных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает организации переговоров с участием США и России. Он выразил надежду, что американская сторона сможет организовать трехстороннюю встречу в октябре. Зеленский подчеркнул, что украинская делегация готова к переговорам, тогда как позиция России остается неопределенной.

Читайте также:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения".

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НАТО новости США вступление в НАТО мирное урегулирование Марко Рубио новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все готово": комбат анонсировал новый уровень ударов и блекауты в РФ

"Все готово": комбат анонсировал новый уровень ударов и блекауты в РФ

20:34Война
"Есть обновленная информация": Зеленский предупредил о массированном ударе РФ

"Есть обновленная информация": Зеленский предупредил о массированном ударе РФ

20:18Война
Свет будут отключать целый день: новые графики ограничений на 7 октября

Свет будут отключать целый день: новые графики ограничений на 7 октября

19:06Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дедушки с внуком за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дедушки с внуком за 45 с

Большой чеснок без удобрений и расходов: агроном назвал 3 приема для щедрого урожая

Большой чеснок без удобрений и расходов: агроном назвал 3 приема для щедрого урожая

Мыши будут держаться подальше от дома: простая хитрость без яда и ловушек

Мыши будут держаться подальше от дома: простая хитрость без яда и ловушек

Китайский гороскоп на завтра, 7 октября: Обезьянам - дружба, Козлам - труд

Китайский гороскоп на завтра, 7 октября: Обезьянам - дружба, Козлам - труд

Последние новости

20:51

Бюджетная альтернатива кондиционеру: зачем опытные хозяйки добавляют уксус при стирке

20:34

"Все готово": комбат анонсировал новый уровень ударов и блекауты в РФ

20:21

Два желтка в одном яйце: знаки судьбы, богатство и перемены в жизни

20:18

"Есть обновленная информация": Зеленский предупредил о массированном ударе РФ

19:38

Убираться каждую неделю больше не нужно: новый метод занимает до 20 минут

Зима станет переломной, а весной откроется окно возможностей – комбат "Лука"Зима станет переломной, а весной откроется окно возможностей – комбат "Лука"
19:31

Чем Украина сейчас неэффективнее сбивает реактивные дроны РФ: в ВС ответили

19:30

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

19:12

Последние +20 этой осени: синоптик назвал дату резкого похолодания

19:10

Самая опасная битва сейчас происходит не на фронте: Копытько о замысле Кремлямнение

Реклама
19:07

Что посадить на участке возле туалета — зеленая завеса и защита от влаги

19:06

Свет будут отключать целый день: новые графики ограничений на 7 октября

18:56

Гороскоп на завтра, 7 октября: Скорпионам — романтика, Водолеям — впечатления

18:54

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

18:37

Экономия на отоплении: 3 настройки котла, которые позволят снизить счета

18:29

Садоводам советуют не выбрасывать втулки от туалетной бумаги: вот для чего они нужны

18:18

На Волыни мужчина с топором набросился на людей в гипермаркете: все подробности

18:16

Накипь больше не проблема: что положить в чайник, чтобы легко очистить его изнутриВидео

18:03

Жизнь после 30 только начинается: 5 знаков зодиака, которые расцветают с возрастом

17:44

Зачем обертывать коробку фольгой: неожиданный способ сэкономить деньги

17:37

Более 4 тысяч должностей исчезнут: в Кабмине готовят масштабные изменения

Реклама
17:31

Любые активные действия РФ против Европы станут началом Третьей мировой — эксперт

17:21

Настой из лавровых листьев для ковра — лайфхак или пустая трата времени

17:10

В Украине на листьях появились странные шарики — что они означают и для чего нужныВидео

17:01

"Не узнать родную дочь": Елена Кравец ошеломила переменами дочери

16:34

Доллар обвалился после рекорда, а евро резко полетел вверх: курс валют на 7 октября

16:29

Посылки из Китая подорожают: как изменится цена покупок после нового закона

16:24

ПВО Украины недоукомплектована на 25%: в ВС рассказали, чего не хватает больше всего

16:08

Россия готовит массированный удар по Украине: Зеленский получил данные разведки

15:54

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

15:52

С чем носить юбки осенью 2026: стилистка показала 5 модных образовВидео

15:42

Головоломка со спичками, которая "ломает" мозг: только внимательные найдут ответВидео

15:41

РФ планирует разогнать реактивные дроны до 900 км/ч: в ВС предупредили о новой угрозе

15:32

Месяц рождения может выдать сильный характер: кто не сдается после первых неудач

15:05

Опасная ртуть внутри: какие лампочки нельзя выбрасывать в мусорВидео

14:57

Скрытая мобилизация в РФ: Мадяр рассказал о резком росте потерь оккупантов

14:32

Сыновья Джамалы спели с ней на сцене: мощное видео

14:13

Известный актер раскрыл, во сколько его семье обходится комфортная жизнь в Киеве

14:09

Потап и Настя Каменских приняли окончательное решение о смене места жительства

14:03

Гороскоп Таро на завтра 7 октября: Тельцам - беспорядок, Ракам - урок

14:01

РФ готовится ударить по Украине: Зеленский получил важное предупреждение от разведки

Реклама
13:55

Жир и пар больше не будут проблемой: что повесить на кухне вместо шторВидео

13:46

Конкуренция с Тиной Кароль: продюсер рассказал, почему Лорак выбрала Россию

13:42

Вместо холодной плитки: какое покрытие выбирают для современных балконов

13:21

ЭКО, рак и реанимация: Камалия раскрыла причину резкого похудения

13:17

Южная Корея сочла извинения Украины недостаточными: какие меры готовит Сеул

13:10

Большой плед станет чистым без лишних усилий: как легко постирать его домаВидео

13:02

Одно лицо: в сети появилось фото сына Мурата Насырова

12:49

Весна покажет: комбат спрогнозировал крах планов Путина и финал войны

12:33

В смерти Хайден Панеттьери появились новые ошарашивающие подробности

12:32

Октябрь подарит Украине почти летнее тепло: какой будет погода до конца недели

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять