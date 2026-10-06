Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Рубио заявил, что для вступления Украины в НАТО необходимо единодушие союзников.

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Вступление Украины в НАТО - Рубио озвучил позицию США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня

США сосредоточены на возможности прекращения войны

Рубио признал, что ситуация пока не движется к завершению войны

Вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня США. Вашингтон сосредоточен на поиске возможностей для прекращения войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

Рубио не стал давать однозначного ответа на вопрос, может ли Украина присоединиться к Альянсу. По его словам, эта процедура требует консенсуса всех государств-членов НАТО, а в настоящее время этот вопрос не является приоритетным для Вашингтона.

видео дня

"На этот вопрос нет однозначного ответа - ни "да", ни "нет" - кроме того, что, как вы знаете, вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит на повестке дня, поскольку, очевидно, для этого должен состояться процесс достижения консенсуса, который требует единодушия", - заявил Рубио.

В то же время главным направлением американской политики в отношении Украины Рубио назвал прекращение войны. Он подчеркнул, что США готовы участвовать в дипломатических усилиях, если это поможет остановить боевые действия и сократить человеческие потери.

"Сейчас мы просто сосредоточены, что касается Украины, на прекращении этого конфликта, если это возможно, и, к сожалению, потери человеческих жизней значительны, но мы четко заявили: если мы можем сыграть какую-то роль в прекращении этой войны, мы хотим сыграть конструктивную роль", - сказал госсекретарь США.

Отдельно Рубио обратил внимание на текущую ситуацию на фронте и в дипломатической сфере. По его словам, Вашингтон продолжает следить за развитием событий, однако пока не видит движения в сторону завершения войны.

"Мы, конечно, следим за динамикой событий там и видим, что сейчас ситуация развивается не в этом направлении", - отметил Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Чего ждать от мирных переговоров - прогноз военного

Уже весной может стать ясно, когда и на каких условиях завершится война. На это, по оценке военного, будут влиять потери российской армии, возможное недовольство элит РФ и дальнобойные удары Украины. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

Военный считает, что Москва преследует гораздо более широкую цель, чем захват отдельных украинских областей. По его словам, российское руководство стремится реализовать имперский проект, а Украина для Кремля является частью этого замысла.

"У российского царька только один план - построение империи. Путин болен империализмом. Все прекрасно понимают, что война ведется не за территории", - подчеркнул "Лука".

По мнению командира, российский лидер сформировал собственное видение будущей империи и пытается воплотить его независимо от масштабов затрат. При этом человеческие потери и использование ресурсов, по оценке военного, не являются для Кремля достаточным сдерживающим фактором.

В то же время ситуация на фронте, как отмечает "Лука", постепенно создает для России дополнительные проблемы. Несмотря на попытки продвижения, российские войска несут значительные потери, что может ограничивать их дальнейшие возможности.

Командир также обратил внимание на то, что украинские военные способны проводить операции, к которым российская сторона не всегда готова. В качестве примера он привёл события на Лиманском направлении, где, по его словам, противник долгое время не понимал подготовки украинского контрнаступления.

Отдельно военный прогнозирует усиление внутреннего давления на российские власти. Речь идет прежде всего о представителях элит, чьи финансовые интересы могут все больше страдать из-за войны.

"Более того, со временем начнут бунтовать и их элиты, потому что они теряют свои состояния", - считает "Лука".

Еще одним фактором, который может повлиять на ситуацию, военный называет украинские удары по целям на большом расстоянии. В сочетании с потерями российской армии и возможными внутренними проблемами РФ они, по его оценке, могут дать заметный эффект после зимнего периода.

Именно весну командир считает моментом, когда станет возможным оценить совокупное влияние этих факторов. Тогда, по его мнению, могут проясниться не только перспективы завершения боевых действий, но и потенциальные условия будущего диалога.

"Эти факторы вместе с нашими ударами на большие расстояния сформируют картину, которую мы увидим уже весной. После зимы станет понятно, когда и на каких условиях закончится война", - предположил он.

В то же время "Лука" ожидает, что после зимы Украина может получить дополнительные возможности для давления на российские силы. Если ситуация будет складываться не в пользу Москвы, Кремль может столкнуться с необходимостью искать выход через переговоры.

"После зимы откроется окно возможностей, и мы увидим, в чью пользу всё сложится. Если мы их прижмём, и россияне захотят переговоров, вряд ли придётся о чём-то с ними договариваться", - подчеркнул "Лука".

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сообщили о начале кампании энергетического террора со стороны России. По данным аналитиков, усиление ударов по энергетике произошло перед отопительным сезоном. Российские войска, по оценкам ISW, начали наносить удары по украинской энергетике в конце сентября 2026 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о позиции российской стороны относительно условий прекращения боевых действий. В своем комментарии он отметил, что захват всего Донбасса является основным условием для завершения войны. Песков прямо заявил, что Москва якобы готова продолжать боевые действия, пока не достигнет поставленных территориальных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает организации переговоров с участием США и России. Он выразил надежду, что американская сторона сможет организовать трехстороннюю встречу в октябре. Зеленский подчеркнул, что украинская делегация готова к переговорам, тогда как позиция России остается неопределенной.

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения". В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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