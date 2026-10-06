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Рейд в Эстонию вместо большой войны: как Россия может разрушить НАТО изнутри

Анна Ярославская
6 октября 2026, 08:44
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Военный эксперт считает, что даже короткая провокация в Балтии может расколоть Альянс, а вслед за ним и Евросоюз.
Олег Жданов, карта, страны Балтии
Капитуляция Киева дала бы Путину повод идти дальше на Европу, считает Олег Жданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Жданова:

  • У Путина сейчас нет сил для наступления на НАТО
  • Возла Финляндии РФ строит базу для группировки в 500 тыс.
  • Главная угроза - удар по Эстонии под чужим флагом

Россия может вторгнуться в Эстонию под эстонским флагом и короткой операцией спровоцировать раскол НАТО без полномасштабной войны и захвата территорий. Именно такого сценария, а не открытого наступления истощенной российской армии, больше всего опасаются в Европе. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Несмотря на то что армия РФ не способна выполнить даже минимальную задачу в Украине - захватить Донецкую область, столицы ЕС наращивают военные расходы и перевооружаются. Жданов считает такую стратегию оправданной.

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"В данном случае Европа действует правильно: хочешь мира – готовься к войне. Европейцы наконец вспомнили, что обороноспособность страны очень важна", - отмечает эксперт.

Еще один мотив, по его словам, связан с исходом войны в Украине: европейцев пугает перспектива российского успеха здесь, ведь любая уступка Кремлю станет сигналом к дальнейшей экспансии.

"Если Путин сломает нас и принудит Киев к капитуляции, даже частичной, он поставит в строй половину страны. В этом случае он объявит, что Россия побеждает, потому нужно идти дальше и давить до конца под лозунгом 1944 года "Разгромим нацистов в их логове. На Берлин!"", - предупреждает Жданов.

Плацдарм у финской границы

Ресурсов для открытого конфликта с Альянсом у Москвы пока не хватает, признает полковник. Однако отдельные направления Кремль уже обустраивает.

"Да, у Путина сегодня нет сил и средств, чтобы наступать на страны НАТО. Хотя на финской границе подготовка Ленинградского военного округа идет, а округ – это наступательная структура", - подчеркивает он.

По данным Жданова, там возводят масштабную материально-техническую инфраструктуру, рассчитанную на группировку численностью около полумиллиона военнослужащих. Когда Россия сможет укомплектовать такое количество личного состава, пока неясно, однако казармы и жилье для войск уже строятся.

Сценарий "чужого флага"

Гораздо более реальной угрозой эксперт считает короткий удар без цели удерживать земли. Такой рейд носил бы сугубо деструктивный характер.

"России не нужно захватывать чью-то территорию – ей достаточно зайти, пошуметь, перестрелять кучу народа, все подорвать-поджечь и уйти. Российские войска вполне могут войти в Эстонию под эстонским флагом как "национально-освободительное движение от западного гнета, которое борется за права русскоязычного населения"", - допускает Жданов.

Формально Москва при этом будет открещиваться от причастности, ссылаясь на эстонскую символику и униформу нападающих, указывает он.

Главная опасность такой провокации - не потери на поле боя, а политическая реакция внутри Североатлантического блока. Жданов прогнозирует, что она может привести к краху блока, а следом - и Евросоюза.

"Члены Альянса начнут консультации по 4 статье Устава НАТО, во время которых перегрызут друг другу глотки: как отвечать, кто пойдет воевать, кто даст войска, кто предоставит деньги", - считает эксперт.

4 статья НАТО
4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Отдельный риск связан с союзными контингентами в Балтии. По словам Жданова, сейчас в Литве дислоцирована бригада Бундесвера, пришедшая на смену танковому батальону: Вильнюс просил Фридриха Мерца развернуть подразделение до бригады на постоянной основе. В Эстонии, в свою очередь, находятся американские военные.

"Если случится вторжение под чужим флагом на территорию одной из этих стран, что будут делать иностранные войска? Закроются в казармах? Подымут белый флаг и скажут, что не участвуют? Или начнут боевые действия? А тогда это будет война, НАТО вступит в войну", - рассуждает Жданов.

Именно эта дилемма, убежден полковник, заставляет столицы ЕС спешить с укреплением обороны, а поддержка Украины для них является вопросом собственной безопасности.

"Вот чего боится Европа! А Путин рано или поздно это сделает, если нам не дадут возможность здесь обломать ему рога и поставить на место", - подчеркнул Жданов.

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред со ссылкой на El Mundo, страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

Почему в Европе не все воспринимают российскую угрозу всерьез

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду указал, что единого понимания масштаба вызова со стороны РФ на континенте до сих пор не сложилось. По его мнению, реакция каждой европейской столицы зависит от ее географии и политического контекста.

В качестве примера профессор назвал Словакию и Венгрию. Для Братиславы и Будапешта, пока боевые действия идут на украинской земле, риск российской агрессии кажется далеким и маловероятным. На восточных рубежах альянса картина выглядит принципиально иначе.

"Для других стран, стран Балтии, той же Литвы или Эстонии, Польши, эта угроза более наглядна и актуальна. О ней прямо предупреждают различные эксперты, в частности специалисты по безопасности, разведки разных стран, для которых убедительность этой угрозы очевидна. Но их заявления продиктованы текущей ситуацией и необходимостью реагировать прямо сейчас", - сказал политолог.

Отдельно Розумный обратил внимание на двойственную роль российско-украинской войны для государств, которые острее всего ощущают соседство с РФ. Боевые действия одновременно разоблачают планы Кремля и, как ни парадоксально, играют для этих стран защитную роль.

"Война России против Украины для них, с одной стороны, является угрозой и подтверждением агрессивных намерений России. Но с другой стороны, в определенной степени сдерживающим фактором. Они понимают, что Россия вряд ли будет воевать на два фронта. И пока продолжается война в Украине, для них угроза такой полномасштабной войны меньше, чем, например, в случае завершения активных боевых действий в Украине", - объяснил Розумный.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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