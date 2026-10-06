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Южная Корея сочла извинения Украины недостаточными: какие меры готовит Сеул

Виталий Кирсанов
6 октября 2026, 13:17
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В Южной Корее заявили об извинениях Украины из-за пленных КНДР.
В Южной Корее заявили об извинениях Украины из-за пленных КНДР
В Южной Корее заявили об извинениях Украины из-за пленных КНДР / Коллаж: Главред, фото: кадр из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Сеул рассматривает несколько вариантов дальнейших действий
  • Среди них - возможный отзыв посла Южной Кореи в Украине

Украина принесла извинения Южной Корее за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, однако в южнокорейском правительстве считают эти извинения недостаточными. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, пишет Yonhap.

По словам министра, он неоднократно обсуждал ситуацию с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе этих контактов украинский министр объяснял, насколько сложной является сложившаяся ситуация.

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Отвечая на вопрос депутатов о том, получала ли Южная Корея официальные извинения от Украины, Чо Хён заявил, что сообщения Сибиги содержали извинения.

"Но есть разница между ними и тем уровнем, которого мы ожидаем, поэтому мы намерены принять решительные меры", - сказал глава южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Чо Хён также сообщил, что Сеул рассматривает несколько вариантов дальнейших действий. Среди них - возможный отзыв посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чана. С такой инициативой ранее выступил один из южнокорейских депутатов.

Министр отдельно напомнил, что еще на начальном этапе стороны договорились не разглашать информацию о передаче пленных. Такая конфиденциальность, по его словам, была необходима для защиты самих военнослужащих и их родственников, которые остаются в Северной Корее.

При этом Чо Хён подчеркнул, что именно украинская сторона изначально просила не предавать информацию о пленных огласке.

Отвечая на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский все же публично сообщил о передаче северокорейских военнослужащих, министр Южной Кореи предположил, что украинский лидер мог стремиться показать ООН, что Киев действовал в соответствии с принципами либеральной демократии.

В то же время Чо Хён подчеркнул, что это лишь его личная интерпретация возможных мотивов Зеленского, а не официальная позиция южнокорейского правительства.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Инфографика: Главред

Появятся ли военные КНДР в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия вряд ли перебросит северокорейских военных непосредственно на территорию Украины. По его словам, это может произойти только в случае серьезных проблем для российской армии и с разрешения Ким Чен Ына.

"А если военные КНДР войдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это коренным образом изменит ситуацию", - пояснил Жданов.

По мнению эксперта, в таком случае в Украине могут появиться военные из стран Евросоюза или НАТО.

"А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое - когда прибудет Французский иностранный легион", - добавил он.

Что предшествовало - новости по теме

Как писал Главред, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила соглашение о неразглашении, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Публичное объявление об этом может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности.

Позже администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официальных объяснений и извинений в связи с обнародованием информации о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи.

В Сеуле настаивают, что украинская сторона действовала в одностороннем порядке и раскрыла данные о передаче бойцов КНДР, несмотря на предварительную договоренность о конфиденциальности этого вопроса.

Министерство иностранных дел Южной Кореи 28 сентября вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина и предъявило Киеву требование официальных объяснений и извинений

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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