Скрытая мобилизация в РФ: Мадяр рассказал о резком росте потерь оккупантов

С 1 по 5 октября российские подразделения атаковали украинские позиции чаще и большими силами.

https://glavred.info/war/skrytaya-mobilizaciya-v-rf-madyar-rasskazal-o-rezkom-roste-poter-okkupantov-10801928.html Ссылка скопирована

Потери российской пехоты за 5 дней октября выросли почти на 40% / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Кратко:

Потери российской пехоты за 5 дней октября выросли почти на 40%

Одним из наиболее интенсивных направлений остается Добропольско-Покровское

В начале октября войска РФ усилили наступательные действия на фронте, что привело к заметному росту потерь среди российской пехоты. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

В своем Telegram он связал активизацию российских войск с внутренними процессами в России, назвав происходящее проявлением скрытой мобилизации.

видео дня

"Скрытая мобилизация РФ в действии, - начало", - написал Бровди.

По его данным, с 1 по 5 октября российские подразделения атаковали украинские позиции чаще и большими силами. В результате безвозвратные и санитарные потери российских военных за первые пять дней октября оказались на 39,7% выше, чем за аналогичный период сентября.

В системе "Дельта", по словам Мадяра, за этот период подтверждено поражение 2699 российских пехотинцев. Для сравнения, в первые пять дней сентября этот показатель составлял 1931 военнослужащего.

Еще заметнее разница по сравнению с началом августа. Тогда за первые пять дней месяца подразделения Сил беспилотных систем поразили 1529 российских военных. Таким образом, октябрьский показатель оказался выше на 76,5%.

Где российские войска несут наибольшие потери

Одним из наиболее интенсивных направлений остается Добропольско-Покровское. Речь идет о полосе ответственности группировки войск "Азов", в состав которой входит 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

Как сообщил Мадяр, только пилоты СБС за первые пять дней октября вывели из строя на этом направлении 1268 российских военных.

Это на 43% больше показателя за аналогичный период сентября, когда было зафиксировано 884 пораженных оккупанта. По сравнению с началом августа рост составил 91% - тогда показатель составлял 664 военнослужащих.

При этом командующий Силами беспилотных систем подчеркнул, что приведенная статистика касается исключительно результатов подразделений группировки СБС. В нее не включены данные о поражении российских военных другими подразделениями Сил обороны Украины.

Поэтому, отметил Мадяр, реальные масштабы потерь российских войск на этих направлениях могут быть еще выше.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Мобилизация в РФ может обернуться против Кремля: мнение военного

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон убежден, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

По его словам, новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть состоятельные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в обеспеченные семьи западного российского среднего класса. Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник, а их собственные сыновья", - отметил полковник.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, Россия уже увеличивает набор людей в свою армию различными способами и планирует активнее привлекать иностранцев. Кроме того, Москва готовит новое развертывание военного контингента из Северной Кореи.

Согласно данным Главного управления разведки и Службы внешней разведки, страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран убежден, что массовая мобилизация еще 500 тысяч россиян может стать серьезным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже утратила запас прочности гражданского сектора.

Другие новости:

О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред