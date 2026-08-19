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Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

Инна Ковенько
19 августа 2026, 16:27
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Рассказываем, что нужно делать с персиком в августе, чтобы дерево оставалось здоровым и хорошо подготовилось к холодам.
Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета
Уход за персиком в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно поливать персик в августе
  • Чем подкормить дерево в конце лета
  • Когда и как проводить санитарную обрезку

Когда лето подходит к концу, персиковое дерево требует особого внимания. Уход в августе и сентябре помогает плодам созреть качественными, а самому дереву - накопить силы для зимовки.

Главред расскажет, что стоит сделать с персиком в конце лета.

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Как поливать персик

В августе персику требуется регулярное увлажнение почвы. Как пишет Southern Living, во время налива плодов недостаток воды может привести к образованию мелких и сухих плодов, а также к ослаблению дерева. Поливать следует обильно, но без застоя воды. Рекомендуем проводить глубокий полив, чтобы влага доходила до корней. В сентябре, после сбора урожая, проводят влагозарядный полив - он помогает дереву накопить запас влаги перед зимой.

Чем подкормить персик в конце лета

В августе дерево уже не нуждается в азоте, зато стоит внести калийно-фосфорные удобрения. Они способствуют сладости плодов, укрепляют древесину и корни, помогают заложить крепкие плодовые почки на следующий год. В сентябре подкормку можно повторить, совместив её с мульчированием перегноем или компостом в приствольном круге.

Что любит и чего не любит персик
Что любит и чего не любит персик / Инфографика: Главред

Защита от болезней и вредителей

Конец лета - время, когда могут проявляться грибковые болезни, в частности кудрявость листьев или монилиоз. Важно регулярно осматривать дерево и при необходимости проводить профилактические обработки препаратами, содержащими медь. Это снизит риск заражения и поможет дереву перезимовать здоровым.

Санитарная обрезка

Формирующую обрезку персика проводят весной, но в конце лета можно сделать легкую санитарную. Удаляют сухие, больные или поврежденные ветки, а также водяные побеги - сильные вертикальные отростки, которые не принесут плодов, но забирают питательные вещества. В сентябре также следует удалить ветки, которые трутся друг о друга, чтобы избежать повреждений.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать персик летом:

@vasilyevnaolesya Летняя обрезка персика! Почему это важно! И как именно нужно обрезать! #персик#обрезка#обрезкадеревьев#сад#село#дача#украина♬ оригинальный звук - VasilyevnaOlesya

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
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