Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

Вы узнаете:
- Как правильно поливать персик в августе
- Чем подкормить дерево в конце лета
- Когда и как проводить санитарную обрезку
Когда лето подходит к концу, персиковое дерево требует особого внимания. Уход в августе и сентябре помогает плодам созреть качественными, а самому дереву - накопить силы для зимовки.
Главред расскажет, что стоит сделать с персиком в конце лета.
Как поливать персик
В августе персику требуется регулярное увлажнение почвы. Как пишет Southern Living, во время налива плодов недостаток воды может привести к образованию мелких и сухих плодов, а также к ослаблению дерева. Поливать следует обильно, но без застоя воды. Рекомендуем проводить глубокий полив, чтобы влага доходила до корней. В сентябре, после сбора урожая, проводят влагозарядный полив - он помогает дереву накопить запас влаги перед зимой.
Чем подкормить персик в конце лета
В августе дерево уже не нуждается в азоте, зато стоит внести калийно-фосфорные удобрения. Они способствуют сладости плодов, укрепляют древесину и корни, помогают заложить крепкие плодовые почки на следующий год. В сентябре подкормку можно повторить, совместив её с мульчированием перегноем или компостом в приствольном круге.
Защита от болезней и вредителей
Конец лета - время, когда могут проявляться грибковые болезни, в частности кудрявость листьев или монилиоз. Важно регулярно осматривать дерево и при необходимости проводить профилактические обработки препаратами, содержащими медь. Это снизит риск заражения и поможет дереву перезимовать здоровым.
Санитарная обрезка
Формирующую обрезку персика проводят весной, но в конце лета можно сделать легкую санитарную. Удаляют сухие, больные или поврежденные ветки, а также водяные побеги - сильные вертикальные отростки, которые не принесут плодов, но забирают питательные вещества. В сентябре также следует удалить ветки, которые трутся друг о друга, чтобы избежать повреждений.
Смотрите видео о том, как правильно обрезать персик летом:
@vasilyevnaolesya Летняя обрезка персика! Почему это важно! И как именно нужно обрезать! #персик#обрезка#обрезкадеревьев#сад#село#дача#украина♬ оригинальный звук - VasilyevnaOlesya
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
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