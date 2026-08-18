Кухонный мусор спасет растения в саду: домашнее удобрение удивит результатом

Вы узнаете:
- После приготовления кофе гущу можно добавлять в компост
- Кофейная гуща может создавать барьер в саду
Не спешите отправлять кофейную гущу и яичную скорлупу в мусорное ведро, ведь они могут пригодиться в саду.
Эти обычные кухонные остатки можно использовать на участке в качестве дополнительного источника органики и питательных веществ, пишет Express.
Кофейная гуща для растений
После приготовления кофе гущу можно добавлять в компост или использовать в саду в небольших количествах. В ней содержатся азот, фосфор, калий, магний и другие органические соединения, которые помогают обогащать почву.
Особенно часто кофейную гущу используют рядом с томатами, гортензиями и розами. При этом не стоит рассчитывать на сильное изменение кислотности грунта: влияние использованного кофе на pH обычно небольшое и недолговременное.
Есть у такой подкормки и дополнительное применение. Кофейная гуща может создавать барьер, который неприятен слизням, а также иногда помогает отпугивать муравьёв и некоторых животных. Однако после дождя её придётся наносить повторно.
Важно не покрывать землю толстым слоем гущи. Лучше использовать её умеренно или отправлять в компост.
Зачем нужна яичная скорлупа
Ещё один способ переработать кухонные отходы - измельчать яичную скорлупу и добавлять её в почву. Она содержит кальций и может использоваться как дополнительная добавка для растений, которым нужен этот элемент.
Измельчённую скорлупу можно смешивать с грунтом, добавлять при посадке в горшок или рассыпать вокруг растений. Особенно хорошо такой вариант подходит для картофеля, огурцов, перца, кабачков и тыквенных культур.
А вот возле растений, предпочитающих кислую почву, например рододендронов, использовать большое количество скорлупы не стоит.
Таким образом, обычные отходы после завтрака могут получить вторую жизнь и стать полезным дополнением к уходу за садом.
Смотрите видео - как обработать грунт:
В ролике авторы рассказывают, как получить здоровую и выносливую рассаду без сложных процедур и лишних затрат времени.
Они рассматривают ключевые нюансы выращивания: подготовку грунта, профилактику заболеваний, использование биопрепаратов и химических средств, поддержание подходящего микроклимата и другие факторы, от которых зависит развитие молодых растений.
Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.
Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.
Вам может быть интересно:
- Лук вырастет в разы быстрее: эксперты призвали добавить в лунку секретный продукт
- Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожая
- Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред