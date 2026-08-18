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Кухонный мусор спасет растения в саду: домашнее удобрение удивит результатом

Алексей Тесля
18 августа 2026, 22:53
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После приготовления кофе гущу можно добавлять в компост или использовать в саду в небольших количествах.
кофейная гуща, сад
Как использовать кофейную гущу в саду / коллаж: главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • После приготовления кофе гущу можно добавлять в компост
  • Кофейная гуща может создавать барьер в саду

Не спешите отправлять кофейную гущу и яичную скорлупу в мусорное ведро, ведь они могут пригодиться в саду.

Эти обычные кухонные остатки можно использовать на участке в качестве дополнительного источника органики и питательных веществ, пишет Express.

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Кофейная гуща для растений

После приготовления кофе гущу можно добавлять в компост или использовать в саду в небольших количествах. В ней содержатся азот, фосфор, калий, магний и другие органические соединения, которые помогают обогащать почву.

Особенно часто кофейную гущу используют рядом с томатами, гортензиями и розами. При этом не стоит рассчитывать на сильное изменение кислотности грунта: влияние использованного кофе на pH обычно небольшое и недолговременное.

Есть у такой подкормки и дополнительное применение. Кофейная гуща может создавать барьер, который неприятен слизням, а также иногда помогает отпугивать муравьёв и некоторых животных. Однако после дождя её придётся наносить повторно.

Важно не покрывать землю толстым слоем гущи. Лучше использовать её умеренно или отправлять в компост.

Зачем нужна яичная скорлупа

Ещё один способ переработать кухонные отходы - измельчать яичную скорлупу и добавлять её в почву. Она содержит кальций и может использоваться как дополнительная добавка для растений, которым нужен этот элемент.

Измельчённую скорлупу можно смешивать с грунтом, добавлять при посадке в горшок или рассыпать вокруг растений. Особенно хорошо такой вариант подходит для картофеля, огурцов, перца, кабачков и тыквенных культур.

А вот возле растений, предпочитающих кислую почву, например рододендронов, использовать большое количество скорлупы не стоит.

Таким образом, обычные отходы после завтрака могут получить вторую жизнь и стать полезным дополнением к уходу за садом.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
/ Главред

Смотрите видео - как обработать грунт:

В ролике авторы рассказывают, как получить здоровую и выносливую рассаду без сложных процедур и лишних затрат времени.

Они рассматривают ключевые нюансы выращивания: подготовку грунта, профилактику заболеваний, использование биопрепаратов и химических средств, поддержание подходящего микроклимата и другие факторы, от которых зависит развитие молодых растений.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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