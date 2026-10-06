Зеленский после Ставки назвал главный критерий для дальнобойных дронов

Главное из заявления Зеленского:
- Средства РЭБ должны усилить защиту критически важной инфраструктуры
- Штаб определил задачи по дальнобойным дронам на следующий год
- ГУР подготовит предложения по новым санкционным пакетам против РФ
Способность зеркально отвечать на российские удары станет главным критерием для обеспечения украинских сил дальнобойными дронами в следующем году. Такую задачу определили на заседании Ставки, которое провел президент Владимир Зеленский.
Отдельно участники совещания заслушали доклады о возможностях средств радиоэлектронной борьбы и их применении для прикрытия инфраструктуры. Глава государства объяснил, почему ставка делается именно на этот инструмент.
"Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "Шахедов". Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей - масштабируем наиболее эффективные подходы", - заявил Зеленский.
Зеркальный ответ и новые санкции
Требование относительно дальнобойных беспилотников касается планирования на весь следующий год, уточнили в СНБО. Ставка утвердила основные задачи по поставке таких дронов Силам обороны.
"Главный критерий - у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары", - подчеркнул президент.
Представители ГУР доложили о технологических приоритетах России на этот и следующий годы, а также о поставках в РФ критически важных компонентов и оборудования для производства оружия. Эта информация ляжет в основу следующих шагов Киева.
"В связи с этим будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР представит свои предложения Кабинету министров и СНБО. Работаем и над синхронизацией наших санкций в юрисдикциях партнеров", - отметил Зеленский.
РЭБ против реактивных "Шахедов"
Еще в конце 2025 года Минобороны запустило эксперимент, в рамках которого операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК начали за свой счет закупать средства РЭБ для своих объектов. Оборудование остается в собственности компаний, а применяют его воинские части.
Переход России на реактивные модификации "Шахедов" и "Бандероли" затрудняет работу радиоэлектронной борьбы, объясняет соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков. Единственным действенным ответом он считает масштабное наращивание количества и плотности таких систем на маршрутах подлета, пишет РБК-Украина.
"Главная проблема с такими целями - именно скорость. Она критически сокращает время на реакцию", - предупреждает Юрков.
В то же время погода, по мнению эксперта, играет на руку радиоэлектронным средствам, в отличие от оптических систем.
"Для комплексов РЭБ мороз и непогода не являются критическим препятствием - радиоволны пробивают облака", - убежден Юрков.
Удары по России и угроза массированной атаки на Украину - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторы предупредили, что Россия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине. По данным мониторингового канала, вероятная атака до 70 ракет может произойти в ночь на 7 октября. Зафиксирована передислокация самолетов и готовность к применению "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М" из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ.
Президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией массированного удара и призвал граждан реагировать на сигналы тревоги. Он подчеркнул, что есть обновленная информация от разведки, и попросил население беречь себя. По заявлению президента, готовность украинских сил зависит от возможностей систем защиты и от помощи партнеров, которые могут предоставить соответствующие средства.
Командир батальона беспилотных систем Владимир с позывным "Лука" сообщил о наращивании возможностей дальнобойных БПЛА и их применении вглубь российской территории. Он добавил, что часть России может оказаться в блэкауте из-за массированных атак дронами и комбинированных ударов. По его словам, в случае запуска 300–400 дронов до цели может долететь около половины, а атака с тысячей БПЛА создаст значительную нагрузку на вражескую ПВО.
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Об источнике: СНБО
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