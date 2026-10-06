Зеленский после Ставки назвал главный критерий для дальнобойных дронов

На заседании также обсудили защиту критической инфраструктуры средствами РЭБ, а ГУР подготовит предложения по новым санкциям против РФ.

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Зеленский провел совещание по вопросам РЭБ и дальнобойных дронов / коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/European Union, wikimedia.org/VoidWanderer

Главное из заявления Зеленского:

Средства РЭБ должны усилить защиту критически важной инфраструктуры

Штаб определил задачи по дальнобойным дронам на следующий год

ГУР подготовит предложения по новым санкционным пакетам против РФ

Способность зеркально отвечать на российские удары станет главным критерием для обеспечения украинских сил дальнобойными дронами в следующем году. Такую задачу определили на заседании Ставки, которое провел президент Владимир Зеленский.

Отдельно участники совещания заслушали доклады о возможностях средств радиоэлектронной борьбы и их применении для прикрытия инфраструктуры. Глава государства объяснил, почему ставка делается именно на этот инструмент.

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"Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "Шахедов". Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей - масштабируем наиболее эффективные подходы", - заявил Зеленский.

Зеркальный ответ и новые санкции

Требование относительно дальнобойных беспилотников касается планирования на весь следующий год, уточнили в СНБО. Ставка утвердила основные задачи по поставке таких дронов Силам обороны.

"Главный критерий - у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары", - подчеркнул президент.

Представители ГУР доложили о технологических приоритетах России на этот и следующий годы, а также о поставках в РФ критически важных компонентов и оборудования для производства оружия. Эта информация ляжет в основу следующих шагов Киева.

"В связи с этим будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР представит свои предложения Кабинету министров и СНБО. Работаем и над синхронизацией наших санкций в юрисдикциях партнеров", - отметил Зеленский.

РЭБ против реактивных "Шахедов"

Еще в конце 2025 года Минобороны запустило эксперимент, в рамках которого операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК начали за свой счет закупать средства РЭБ для своих объектов. Оборудование остается в собственности компаний, а применяют его воинские части.

Переход России на реактивные модификации "Шахедов" и "Бандероли" затрудняет работу радиоэлектронной борьбы, объясняет соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков. Единственным действенным ответом он считает масштабное наращивание количества и плотности таких систем на маршрутах подлета, пишет РБК-Украина.

"Главная проблема с такими целями - именно скорость. Она критически сокращает время на реакцию", - предупреждает Юрков.

В то же время погода, по мнению эксперта, играет на руку радиоэлектронным средствам, в отличие от оптических систем.

"Для комплексов РЭБ мороз и непогода не являются критическим препятствием - радиоволны пробивают облака", - убежден Юрков.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по России и угроза массированной атаки на Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторы предупредили, что Россия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине. По данным мониторингового канала, вероятная атака до 70 ракет может произойти в ночь на 7 октября. Зафиксирована передислокация самолетов и готовность к применению "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М" из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией массированного удара и призвал граждан реагировать на сигналы тревоги. Он подчеркнул, что есть обновленная информация от разведки, и попросил население беречь себя. По заявлению президента, готовность украинских сил зависит от возможностей систем защиты и от помощи партнеров, которые могут предоставить соответствующие средства.

Командир батальона беспилотных систем Владимир с позывным "Лука" сообщил о наращивании возможностей дальнобойных БПЛА и их применении вглубь российской территории. Он добавил, что часть России может оказаться в блэкауте из-за массированных атак дронами и комбинированных ударов. По его словам, в случае запуска 300–400 дронов до цели может долететь около половины, а атака с тысячей БПЛА создаст значительную нагрузку на вражескую ПВО.

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Об источнике: СНБО Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьёй 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБОУ вступают в силу указом Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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