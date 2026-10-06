В море возле Сочи бушует пожар на танкере: столб дыма виден за километры

Главное:
- У берегов Сочи загорелся нефтяной танкер
- Речь идет о танкере AFRAMAX RIO под флагом Либерии
- Судно перевозило российскую нефть в Индию
У берегов российского Сочи разразился масштабный пожар на нефтяном танкере, который находился в акватории порта. Судно, вероятно, перевозило российскую нефть. Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и Exilenova+.
Местные жители зафиксировали масштабный пожар на одном из танкеров в море. При этом звуков взрыва или воздушной тревоги, по их словам, не было.
Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что возгорание могло произойти после атаки беспилотного катера. В то же время Силы обороны Украины пока не подтвердили информацию об ударе.
По данным российского паблика Mash, танкер перевозил сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. Впоследствии стало известно, что речь идет о нефтяном танкере AFRAMAX RIO под флагом Либерии.
AFRAMAX RIO внесён Украиной в санкционный список как судно, связанное с российским "теневым флотом". В то же время в санкционных списках Европейского Союза это судно не фигурирует.
В 2024–2026 годах танкер неоднократно перевозил нефть из российских портов. Среди пунктов назначения судна, помимо Индии, также фигурировали Сингапур и Саудовская Аравия.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки. В ведомстве страны-агрессора заявили, что танкер с грузом нефти подвергся атаке беспилотных катеров. Все члены экипажа являются гражданами Индии. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке беспилотных катеров. Экипаж в составе 23 человек спасен, по предварительной информации, пострадавших нет", - заявили в Минтрансе РФ.
Почему удары по танкерам важны для фронта - объяснение ВМС
Атаки на танкеры российского "теневого флота" помогают Украине ослаблять военную логистику РФ и изолировать оккупированный Крым. Россия после проблем с сухопутными маршрутами была вынуждена активнее использовать морские пути для снабжения полуострова.
Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что Азовское море уже находится в зоне поражения украинских сил, а удары по судам ограничивают возможности российской группировки на этом направлении.
"Сейчас СБС доводит эту формулу до совершенства, и это первая причина - отрезание военной логистики, чтобы уменьшить военный потенциал врага на этом направлении", - пояснил он.
По словам Плетенчука, Крым остается важным элементом обеспечения южной группировки российских войск, в частности благодаря расположенным там военным аэродромам. Он также подчеркнул, что суда, заходящие в территориальные воды Украины без разрешения Киева, нарушают международное право.
Особое значение для экономики РФ имеют удары по нефтяным судам. Через Азовское море Россия перевозила нефть небольшими танкерами к супертанкерам в море, однако теперь этот маршрут оказался под угрозой.
Поражение танкеров "теневого флота" РФ - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Генштаб ВСУ сообщил о серии ударов по объектам РФ с поражением нефтеперерабатывающего завода и морских целей в Черном море. Удар по РФ, затронувший НПЗ и суда, использовавшиеся для поставки топлива.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о массовых поражениях судов "теневого флота" РФ в ходе операции "МоЛоЧКа". Он заявил, что в рамках операции было поражено 172 судна, которые использовались для обхода санкций.
Генеральный штаб ВСУ сообщил о ночной операции с нанесением ударов по морской логистике противника и наземным целям. В отчете говорилось, что ночью были подбиты два танкера, а также поражены плавучий кран и зенитный ракетный комплекс "Бук".
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Об источнике: Exilenova+
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