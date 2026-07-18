Танкеры превращаются в глухие баржи: "Мадяр" раскрыл новые потери флота РФ

За 13 суток операции СБС нанесли удары по 172 судам теневого флота РФ.

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За ночь дроны вывели из строя 13 судов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/robert_magyar

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172 судна теневого флота РФ поражены за 13 суток

18 июля поражено ещё 18 судов в двух морях

Цель - остановить логистику нефти в обход санкций

Украинские беспилотники 18 июля атаковали 13 судов российского теневого флота в Чёрном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Ночью 18 июля беспилотники Сил беспилотных систем поразили восемь сухогрузов, танкер, танкер-газовоз, буксир и два плавучих крана. Все цели входили в состав теневого флота РФ, который используется для обхода международных санкций.

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Бровди отметил, что в целом в период с 6 по 18 июля в рамках операции "МоЛоЧКа" было поражено 172 судна, входящих в состав российского теневого флота. По его словам, в Азовском море под удар попали 118 судов, а в Черном - 54 судна.

Пораженные корабли РФ в ночь на 18 июля / Фото: t.me/robert_magyar

Командующий СБС заявил, что целью операции является прекращение работы логистических маршрутов, которые Россия использует для транспортировки нефти, топлива и грузов в обход международных санкций.

"Каждое самоходное плавсредство мы превратим в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую", - написал Бровди, добавив, что задача состоит в выводе судов из строя без масштабного загрязнения акватории.

Он также сообщил, что доказательства поражений и карта операции будут обнародованы позже.

Что ждет россиян в Крыму - мнение эксперта

Россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься о выезде с полуострова из-за ухудшения ситуации. Такое мнение высказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью "Главреду".

По её словам, проблемы в Крыму уже не ограничиваются топливным кризисом. На полуострове возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а в будущем региону может грозить серьёзный экономический кризис из-за проблем в туристической сфере.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Курносова также обратила внимание на риски для россиян, которые приобрели недвижимость в Крыму после аннексии. По её словам, с точки зрения международного права полуостров остаётся территорией Украины, поэтому такие активы могут оказаться под угрозой.

"Сейчас россияне уже начали с этим сталкиваться. Кто-то из них уже понял, что из Крыма пора бежать", - заявила она.

Удары по российским кораблям - последние новости

Напомним, в ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов России. Среди пораженных целей - шесть танкеров и два буксира в Черном и Азовском морях, нефтебаза "Шахтерск", а также мосты в Запорожской области и временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Военно-морские силы ВСУ уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд". Российский сторожевой корабль 2-го ранга был поражен морским беспилотным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска и затонул.

Как сообщал Главред, 17 июля украинские дроны поразили 12 судов российского теневого флота в Черном море. Среди них - 9 сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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