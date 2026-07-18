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На аэродроме "Гвардейское" раздалось более 20 взрывов - детали атаки в Крыму

Руслана Заклинская
18 июля 2026, 09:25
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Взрывы также слышали в Севастополе, Феодосии, Керчи и Геническе.
На аэродроме 'Гвардейское' раздалось более 20 взрывов - детали атаки в Крыму
Аэродром "Гвардейское" в огне / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • В районе военного аэродрома "Гвардейское" прогремело более 20 взрывов
  • Взрывы также слышали в Севастополе, Феодосии, Керчи и Геническе
  • Вероятной целью могла быть Балаклавская ТЭС

В ночь на 18 июля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в нескольких районах полуострова, в частности вблизи военного аэродрома "Гвардейское". Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

В районе военного аэродрома "Гвардейское" прогремело более 20 взрывов. Местные жители сообщали о повторных детонациях и ярком свечении над территорией объекта, что может свидетельствовать о возгорании или взрывах на территории аэродрома.

видео дня
Пожар на авиабазе
Пожар на авиабазе / Фото: t.me/Crimeanwind

Мониторинговая группа сообщила как минимум о двух очагах пожара. Один из них, по предварительной информации, возник в районе стоянки авиационной техники, другой - возле ангаров, где могли храниться ударные беспилотники типа Shahed.

Пожар на авиабазе
Пожар на авиабазе / Фото: t.me/Crimeanwind

Также взрывы были слышны в разных районах Севастополя. По предварительным данным, под удар могла попасть Балаклавская теплоэлектростанция. Партизанское движение"Атеш" со ссылкой на своих агентов заявило, что объект, вероятно, снова подвергся атаке.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Феодосии, Керчи и Геническе. По информации "Атеш", в направлении Крыма двигались беспилотники, а российские оккупационные войска пытались их сбить.

Отдельно "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки сообщил о возможных пожарах на двух крупных электроподстанциях на Керченском полуострове. Речь идет о подстанциях "НС-3" и "Ленино", которые являются важными узлами энергоснабжения региона.

Смотрите видео атаки в Крыму:

На аэродроме 'Гвардейское' раздалось более 20 взрывов - детали атаки в Крыму
Атака на аэродром "Гвардейское" / Фото: скриншот

Также мониторинговая группа сообщала о новом пожаре в Черном море вблизи входа в Керченский пролив.

Официальной информации о последствиях атаки и масштабах повреждений пока нет. Российские власти не подтверждали поражение военных объектов на оккупированном полуострове.

Командующий НГУ анонсировал дальнейшие удары по Крыму

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Силы обороны продолжат наносить удары по объектам российской военной логистики, в частности во временно оккупированном Крыму.

По его словам, важную роль в таких операциях играют подразделения беспилотных систем. НГУ планирует увеличивать количество операторов дронов и расширять возможности по обнаружению и уничтожению целей в тылу противника.

"Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - отметил Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина".

Атаки в Крыму - новости по теме

Напомним, Силы беспилотных систем Украины провели операцию "Крымский рубильник" на оккупированных территориях. Были поражены 11 энергетических объектов и 5 элементов российской ПВО.

Также в ночь на 14 июля дроны атаковали временно оккупированный Крым. Вероятно, под удар попали энергетические объекты оккупантов, из-за чего возникли перебои с электричеством. В Керчи сообщали о пожаре на подстанции "Керченская" и взрывах в районе аэродрома.

Как сообщал Главред, оккупированный Крым из символа силы Путина превращается в уязвимое место России. Politico пишет, что украинские удары по военным и логистическим объектам постепенно ослабляют российскую группировку на полуострове.

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Об источнике: "Крымский ветер"

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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