С чем носить юбки осенью 2026: стилистка показала 5 модных образов

Стилист Натали Парваз представила пять актуальных моделей юбок.

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Осенние юбки 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, antonova

Вы узнаете:

Какие юбки в моде осенью 2026

С чем носить юбку из экокожи, мини-юбку и юбку-карандаш

Как сочетать асимметричную юбку и клетчатый принт

Юбка остается важной частью осеннего гардероба. Осенью 2026 года стоит обратить внимание не только на классические фасоны, но и на модели из экокожи, с асимметричным кроем и принтом. Главред покажет пять стильных юбок и расскажет, с чем их сочетать.

Модные юбки на осень 2026

Юбка из экокожи - один из вариантов, который поможет сделать осенний образ интереснее, считает стилистка Натали Парваз.

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"Какую юбку купить на эту осень? Юбку из экокожи. Один из самых простых способов сделать осенний образ интереснее - носите её с объёмным свитером, рубашкой или жакетом", - посоветовала Натали Парваз.

В зависимости от выбранного верха такая юбка может стать основой различных комплектов. Объемный свитер сделает образ более непринужденным, рубашка придаст ему лаконичность, а жакет поможет создать более структурированный силуэт.

Кожаная юбка на осень 2026 / скриншот из видео

Мини-юбка на осень 2026

Мини-юбка остается актуальным вариантом в 2026 году. Осенью её можно адаптировать к прохладной погоде с помощью высоких сапог, плотных колготок и объёмного верха.

"Если вы любите короткую длину осенью, от нее точно не стоит отказываться. Сочетайте ее с высокими сапогами, плотными колготками и объемным верхом, чтобы образ выглядел современно и сбалансированно", - отметила Натали Парваз.

Мини-юбка на осень 2026 / скриншот из видео

Асимметричная юбка

Асимметричная юбка подойдет тем, кто хочет отойти от классических моделей. Необычный крой сам по себе становится заметной деталью образа, поэтому остальные вещи стилистка советует выбирать более базовыми.

"Асимметричная юбка. Это вариант для тех, кто хочет отойти от классических моделей и придать образу характер. Асимметричный крой сам по себе привлекает внимание, поэтому остальные вещи могут оставаться максимально простыми", - пояснила Натали Парваз.

Асимметричная юбка / скриншот из видео

С чем носить юбку в клетку

Юбка в клетку - один из вариантов для осеннего гардероба, ведь этот принт традиционно хорошо вписывается в сезонные образы. Однотонный трикотаж помогает уравновесить принт и оставить юбку главной акцентной деталью образа.

"Юбка в клетку. Клетка - один из тех принтов, который осенью всегда смотрится уместно. Особенно красиво она сочетается с однотонным трикотажем", - рассказала стилистка.

Юбка в клетку / скриншот из видео

Юбка-карандаш на осень 2026

Юбка-карандаш не ограничивается только офисными образами. Объемный или грубый верх поможет уравновесить силуэт юбки и придаст ей характер.

"Не думайте, что юбка-карандаш - это только офисный стиль. Попробуйте сочетать её с объёмным свитером или кожаной курткой", - посоветовала Натали Парваз.

Такое сочетание позволяет отойти от слишком формального стиля и создать более непринуждённый осенний образ.

Юбка-карандаш на осень 2026 / скриншот из видео

С чем носить юбку осенью 2026 года - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Натали Парваз Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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