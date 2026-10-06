Накипь больше не проблема: что положить в чайник, чтобы легко очистить его изнутри

Как очистить чайник от накипи без дорогой химии: лимонная кислота поможет размягчить налет за 15–30 минут, после чего прибор нужно промыть.

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Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой: простой способ без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Чем почистить чайник

Как часто чистить чайник

Как правильно промыть чайник после очистки

Белый шероховатый налет внутри чайника можно удалить без дорогих специальных средств. Для этого понадобится обычная лимонная кислота, которая помогает размягчить минеральные отложения.

Электрочайник регулярно контактирует с водопроводной водой, поэтому со временем на его дне и возле нагревательного элемента скапливается накипь. Особенно быстро это происходит в регионах, где вода имеет повышенную жесткость. Как правильно очистить чайник от накипи и что для этого нужно - выяснял Главред.

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Почему в чайнике образуется накипь

Налет появляется из-за минеральных веществ, присутствующих в воде. Прежде всего речь идет о солях кальция и магния, которые после нагрева оседают на внутренних поверхностях прибора.

Чем жестче вода, тем быстрее накапливается белесый слой. Если долго не чистить чайник, небольшие пятна могут превратиться в толстые отложения.

Что положить в чайник для очистки от накипи

Вместо специальных средств можно использовать лимонную кислоту. Эксперты издания Life.hu отмечают, что благодаря своим кислотным свойствам она способна помочь размягчить минеральный налет.

"Накипь - это, по сути, отложения минеральных веществ, содержащихся в воде, прежде всего солей кальция и магния. Чем жестче водопроводная вода, тем быстрее в чайнике может образоваться характерный белесый налет", - отметили эксперты.

Для процедуры достаточно наполнить чайник водой так, чтобы она покрывала загрязнённый участок. Затем нужно добавить примерно 1–2 столовые ложки лимонной кислоты и перемешать раствор.

"Наполните чайник водой так, чтобы она покрыла участок с накипью, а затем добавьте примерно 1–2 столовые ложки лимонной кислоты. Перемешайте, а затем включите прибор. Когда вода закипит, не выливайте её сразу: дайте ей постоять примерно 15–30 минут, чтобы накипь успела размякнуть", - советуют они.

Как правильно промыть чайник после очистки

После выдерживания раствора его нужно вылить, а внутреннюю поверхность чайника тщательно промыть чистой водой. Чтобы полностью избавиться от остатков кислоты, специалисты советуют еще один-два раза прокипятить воду и вылить ее.

"После этого вылейте раствор и тщательно промойте чайник чистой водой. Стоит один-два раза вскипятить воду, а затем вылить её, чтобы в чайнике не осталось раствора лимонной кислоты", - отмечается в материале.

Если отложения накапливались долго, одной очистки может быть недостаточно. В такой ситуации не стоит пытаться силой оттереть внутреннюю поверхность чайника.

"Если слой накипи толстый, может случиться так, что с первого раза его не удастся полностью удалить. В таком случае лучше повторить процедуру, чем сильно тереть внутреннюю поверхность чайника, поскольку это может повредить её", - предупреждают эксперты.

Смотрите видео о том, как просто и эффективно справиться с накипью:

Как часто чистить чайник от накипи

Регулярная очистка позволяет не дожидаться, пока внутри чайника накопится толстый слой отложений. После процедуры важно убедиться, что внутри не осталось раствора, прежде чем использовать чайник для приготовления напитков.

"После очистки всегда тщательно промывайте чайник, прежде чем снова готовить в нем чай, кофе или другие напитки. А лимонную кислоту не следует смешивать с другими моющими средствами, особенно с теми, что содержат хлор", - предупреждают специалисты.

Для поддержания чистоты чайника не стоит дожидаться появления толстого слоя накипи. Бережная периодическая очистка поможет не допускать значительного накопления отложений.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты Positive Pest Management посоветовали затыкать щели и входы в норы металлическими или абразивными губками для предотвращения проникновения грызунов в сад и дом. Они отметили, что использование такого средства перекрывает потенциальные точки доступа, поскольку губки создают физический барьер. Пик активности грызунов в данном контексте приходится на конец лета и начало осени, когда они мигрируют с полей в сады и вблизи домов.

Эксперты Planeta.pl советуют использовать смесь пищевой соды и мелкой соли в качестве доступного средства для освежения сантехники и удаления легких загрязнений. В материале объясняется, что эта смесь выполняет две функции одновременно - сода устраняет запахи и способствует очистке, а соль действует как мягкий абразив. Рекомендуемое соотношение для приготовления домашнего порошка - три столовые ложки соды на одну-две столовые ложки соли; смесь следует выдержать в чаше примерно 15–30 минут перед обработкой щеткой.

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