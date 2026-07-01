От накипи не останется и следа: что нужно регулярно наливать в чайник

Удалить известковый налет в чайнике можно всего лишь с помощью двух ингредиентов.

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Что удаляет накипь в чайнике / коллаж: лавред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как удалить толстый слой накипи без химии

Почему уксус эффективно растворяет известковый налет

Известковый налет - распространенная проблема. В частности, он часто появляется на чайниках из-за постоянного контакта с водой. Для очистки этого бытового прибора многие люди не хотят использовать химические средства, но в этом и нет необходимости, ведь есть натуральные методы.

Главред решил разобраться, как очистить чайник от толстого слоя накипи.

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Чем можно удалить известковый налет с чайника

Эксперт по уборке и автор видео в TikTok по имени Линси рассказала, как удалить известковый налет в чайниках всего с помощью двух ингредиентов.

По ее словам, накипь на чайнике отпадет, если залить в него смесь воды и уксуса.

"Это самый простой способ удалить накипь с чайника", - подчеркнула она.

Как правильно почистить чайник уксусом

Чтобы почистить чайник, нужно смешать уксус и воду в соотношении 1:3, залить смесь в чайник и оставить на 30 минут.

По истечении времени раствор в чайнике нужно вскипятить, а затем вылить. В конце чайник следует промыть обычной водой.

В то же время, если носик чайника особенно загрязнен накипью, можно смочить кусок кухонного полотенца в уксусе и обернуть им носик.

Как очистить чайник / Инфографика: Главред

Как уксус помогает удалить известковый налет

Поскольку известковый налет представляет собой щелочное минеральное отложение, слабая кислота в уксусе расщепляет его. Кроме того, нагретый уксус лучше справляется с загрязнениями и действует быстрее, пишет express.co.uk.

Как быстро удалить накипь с чайника – видео:

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