От накипи не останется и следа: что нужно регулярно наливать в чайник

Вы узнаете:
- Как удалить толстый слой накипи без химии
- Почему уксус эффективно растворяет известковый налет
Известковый налет - распространенная проблема. В частности, он часто появляется на чайниках из-за постоянного контакта с водой. Для очистки этого бытового прибора многие люди не хотят использовать химические средства, но в этом и нет необходимости, ведь есть натуральные методы.
Главред решил разобраться, как очистить чайник от толстого слоя накипи.
Чем можно удалить известковый налет с чайника
Эксперт по уборке и автор видео в TikTok по имени Линси рассказала, как удалить известковый налет в чайниках всего с помощью двух ингредиентов.
По ее словам, накипь на чайнике отпадет, если залить в него смесь воды и уксуса.
"Это самый простой способ удалить накипь с чайника", - подчеркнула она.
Как правильно почистить чайник уксусом
Чтобы почистить чайник, нужно смешать уксус и воду в соотношении 1:3, залить смесь в чайник и оставить на 30 минут.
По истечении времени раствор в чайнике нужно вскипятить, а затем вылить. В конце чайник следует промыть обычной водой.
В то же время, если носик чайника особенно загрязнен накипью, можно смочить кусок кухонного полотенца в уксусе и обернуть им носик.
Как уксус помогает удалить известковый налет
Поскольку известковый налет представляет собой щелочное минеральное отложение, слабая кислота в уксусе расщепляет его. Кроме того, нагретый уксус лучше справляется с загрязнениями и действует быстрее, пишет express.co.uk.
Как быстро удалить накипь с чайника – видео:
@lynsey_queenofclean Чайник выглядит не в лучшем виде? Вот простой способ справиться с накипью! ✨ Наполните чайник примерно на четверть смесью белого уксуса и воды и оставьте на 30 минут. Если накипь особенно сильно заметна на носике, смочите кусок кухонной бумаги в белом уксусе и оберните им носик, пока раствор действует. Через 30 минут вскипятите чайник, слейте воду, а затем тщательно промойте его чистой водой. Ваш чайник будет сиять чистотой и готов к заслуженной чашечке чая! ☕✨ #СоветыПоУборке#КоролеваЧистоты#ХакДляЧайника#УдалениеНакипи#УборкаХак#CleaningTips#QueenOfClean#KettleHack♬ оригинальный звук - MAGNUS ROCKABILLY
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Об источнике: Express.co.uk
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