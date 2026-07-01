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Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Дарья Пшеничник
1 июля 2026, 17:09
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Важно понимать, что даже если вы уберете всё, что привлекает насекомых, они всё равно будут залетать в дом.

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник
Как избавиться от мух в доме или квартире / Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

видео дня

Вы узнаете:

  • Какой фрукт отпугивает мух
  • Где его стоит разместить

Летняя жара заставляет нас держать окна настежь, но вместе с желанной прохладой в дом часто проникают нежелательные гости. Мухи становятся настоящим кошмаром, особенно если на окнах нет москитных сеток. Даже при идеальной чистоте - без грязной посуды, остатков еды и с пустым ведром для мусора - эти надоедливые насекомые все равно найдут щель, а вот выгнать их обратно обычно превращается в гонку с тапком или газетой.

Однако британское издание Express поделилось простым, экологичным и невероятно эффективным лайфхаком, который заставит вредителей забыть дорогу к вашему дому.

Лимонный ежик против насекомых

Весь секрет кроется в специфических ароматах, которые для человека пахнут свежестью и уютом, а вот для мух являются настоящим кошмаром. Насекомые терпеть не могут запах цитрусовых, а в сочетании с пряностями этот эффект усиливается втрое.

Чтобы создать домашний отпугиватель, вам понадобятся:

  • свежий лимон (1–2 шт.);
  • горсть сухой гвоздики (пряности).

Разрежьте лимон пополам и плотно воткните в его мякоть бутоны гвоздики, чтобы фрукт стал похож на маленького ежика.

Где расставить ловушки

Этот дезориентирующий ароматизатор работает безотказно. Мощный запах буквально бьет по рецепторам насекомых, заставляя их разворачиваться в воздухе.

Разложите половинки лимона в стратегических местах:

  • на подоконниках открытых окон;
  • рядом с фруктовыми вазами;
  • на обеденном столе.

Кроме того, этот метод идеально работает не только в четырех стенах. Возьмите такого "гвоздичного ежика" с собой на пикник или террасу, положите рядом с тарелками - и вы сможете спокойно наслаждаться обедом на свежем воздухе без надоедливого жужжания.

Смотрите видео об ещё одном натуральном средстве от мух и комаров:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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