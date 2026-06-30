После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

Читайте в материале:
- Какая погода будет в Украине в первый день июля
- В каких регионах будет жарче всего
- Когда ожидать понижения температуры
В среду, 1 июля, в Украине сохранится сильная жара. В большинстве областей температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптика, в течение первого дня июля ожидается +30…+35 градусов. Осадки маловероятны, только в Закарпатье местами пройдут локальные грозовые дожди.
В Киеве 1 июля ожидается солнечная погода с температурой около +33 градусов.
Когда ожидать ослабления жары
Впрочем, уже 2 июля к стране приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет постепенное ослабление жары, которое сначала почувствуют жители западных областей, а в течение 3-4 июля температура снизится в большинстве регионов Украины.
"При такой сильной жаре при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы, грозы! Будьте внимательны", - предупреждает Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, вечером 29 июня Киев оказался под ударом мощной непогоды. Город накрыли пыльная буря, шквальный ветер и сильный ливень, из-за чего в отдельных районах начали падать деревья, подтапливаться дороги, а жители сообщают о перебоях с электроснабжением.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявил о повышении температуры в ближайшие дни. Синоптик прогнозировал локальные пики в западных регионах с показателями до почти +40 градусов. По его данным, в центральных областях днем ожидались 23–28 градусов, а на юге и западе - до 31–36 градусов.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сильная жара продержится несколько дней и повлияет на распределение осадков. По прогнозу Диденко, в Киеве температура будет колебаться в пределах +30…+34 градусов.
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О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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