Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где будут дожди и грозы
- В каких областях будет жарче всего
Погода в Украине в ближайшие дни станет еще теплее. На выходных будет преимущественно сухо. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
Местами синоптик прогнозирует дожди на Левобережье страны. А усиление жары начнется с западных и юго-западных областей.
Погода 27 июня
В субботу, 27 июня, в северных, восточных и центральных областях пройдут дожди с грозами. В западных областях будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–10 м/с.
Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 26–33 градусов тепла. В центральных областях будет несколько прохладнее — 23–28 градусов тепла. Наиболее комфортная температура воздуха будет на территории северных и восточных областей. Там температура воздуха поднимется до 21–27 градусов тепла.
Погода 28 июня
В воскресенье, 28 июня, в северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. В центральных областях ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра составит 5–10 м/с.
Теплее всего в этот день будет в западных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 31–36 градусов тепла. В северных, центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 26–33 градуса тепла. Наиболее комфортная температура воздуха будет в восточных областях — 23–28 градусов тепла.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сделал важное заявление относительно погоды на выходных. Он подчеркнул, что аномальная жара существенно повлияет на дальнейшее развитие погодных условий и распределение осадков по регионам, поэтому следует ожидать повышенной температурной изменчивости в течение недели.
Отметим, синоптик Наталья Диденко заявила об ускорении потепления в отдельных регионах. По ее словам, рекордная жара создаст условия для локальных грозовых явлений и вызовет повышенное внимание со стороны медицинских и чрезвычайных служб.
Также известно, что Украина находится под влиянием магнитной бури. Она достигла 6-балльной силы и может негативно влиять на самочувствие человека.
Вас также заинтересует:
- Регионы накроет грозовой шторм: украинцев предупредили об опасности
- Нагреется до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара
- "Жара начнёт набирать обороты": синоптик рассказала, где и когда будет жарче всего
О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред