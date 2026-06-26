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Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2026, 13:50обновлено 26 июня, 14:40
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Синоптики назвали регионы, где пройдут дожди. Там возможны грозы.
погода, лето
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Что вы узнаете:

  • Какая будет погода на выходных
  • Где будут дожди и грозы
  • В каких областях будет жарче всего

Погода в Украине в ближайшие дни станет еще теплее. На выходных будет преимущественно сухо. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Местами синоптик прогнозирует дожди на Левобережье страны. А усиление жары начнется с западных и юго-западных областей.

видео дня

Погода 27 июня

В субботу, 27 июня, в северных, восточных и центральных областях пройдут дожди с грозами. В западных областях будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–10 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 26–33 градусов тепла. В центральных областях будет несколько прохладнее — 23–28 градусов тепла. Наиболее комфортная температура воздуха будет на территории северных и восточных областей. Там температура воздуха поднимется до 21–27 градусов тепла.

погода 27 июня
Прогноз погоды в Украине на 27 июня / фото: meteoprog

Погода 28 июня

В воскресенье, 28 июня, в северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. В центральных областях ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 31–36 градусов тепла. В северных, центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 26–33 градуса тепла. Наиболее комфортная температура воздуха будет в восточных областях — 23–28 градусов тепла.

погода 28 июня
Прогноз погоды в Украине на 28 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сделал важное заявление относительно погоды на выходных. Он подчеркнул, что аномальная жара существенно повлияет на дальнейшее развитие погодных условий и распределение осадков по регионам, поэтому следует ожидать повышенной температурной изменчивости в течение недели.

Отметим, синоптик Наталья Диденко заявила об ускорении потепления в отдельных регионах. По ее словам, рекордная жара создаст условия для локальных грозовых явлений и вызовет повышенное внимание со стороны медицинских и чрезвычайных служб.

Также известно, что Украина находится под влиянием магнитной бури. Она достигла 6-балльной силы и может негативно влиять на самочувствие человека.

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О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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