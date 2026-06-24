'Жара начнет набирать обороты': синоптик раскрыла, где будет горячее всего

Первыми в Украине сильную жару ощутят жители западных областей.

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Погода в Украине 25 июня / Фото: ua.depositphotos.com

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Какая будет погода в Украине 25 июня

В каких регионах ожидаются дожди и грозы

Какая будет погода на выходных

Антициклон, который долгое время удерживал жару над Западной Европой, постепенно ослабевает. Это открывает путь горячим воздушным массам, которые уже в конце текущей недели и в начале следующей охватят практически весь континент.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура во многих европейских странах будет превышать отметки +35…+37 градусов и даже выше.

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Погода в Украине

"Первыми в Украине сильную жару почувствуют жители западных областей, однако практически повсеместно к выходным жара усилится", — говорится в сообщении.

В четверг, 25 июня, в Украине днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов, а на юге и в Закарпатье — +27…+31 градус.

В северных, восточных и центральных регионах ожидаются локальные грозовые дожди. На западе и юге страны осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве

В столице в четверг, 25 июня, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха останется комфортной — от +26 до +27 градусов.

Какая будет погода на выходных

По прогнозу синоптика, ближе к выходным жара постепенно охватит большинство областей, и уже в конце недели температура значительно повысится.

"А вот ближе к выходным жара начнёт набирать обороты. Поэтому подумайте, как лучше защищаться от чрезмерной жары: хотя бы заморозьте лед и купите термальную воду для лица. Ведь на улице будет жарко, а в транспорте — еще сложнее", — отмечает Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Когда температура достигнет +38 градусов — прогноз

Уже в выходные, 27 и 28 июня, погода в Украине будет очень жаркой. В некоторых областях температура поднимется до +38 градусов. Об этом заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

"27–28 июня в западных областях местами будет сильная жара +35…+38 градусов. Это будут локальные повышения, но по всей территории Украины в целом ожидаем +27…+34 градуса", — подчеркнул он.

По его словам, в восточных областях Украины будет немного прохладнее, там прогнозируется +23...+28 градусов.

Погода в Украине — последние новости

Как писал ранее Главред, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что 24 июня объявлено штормовое предупреждение в южных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что страны Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары с температурой выше +40 градусов. Однако до Украины экстремальная жара не дойдет.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 28 июня погода в Украине будет переменчивой с комфортными летними температурами. По его словам, периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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