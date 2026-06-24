Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

Инна Ковенько
24 июня 2026, 19:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первыми в Украине сильную жару ощутят жители западных областей.
'Жара начнет набирать обороты': синоптик раскрыла, где будет горячее всего
Погода в Украине 25 июня / Фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Какая будет погода в Украине 25 июня
  • В каких регионах ожидаются дожди и грозы
  • Какая будет погода на выходных

Антициклон, который долгое время удерживал жару над Западной Европой, постепенно ослабевает. Это открывает путь горячим воздушным массам, которые уже в конце текущей недели и в начале следующей охватят практически весь континент.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура во многих европейских странах будет превышать отметки +35…+37 градусов и даже выше.

видео дня

Погода в Украине

"Первыми в Украине сильную жару почувствуют жители западных областей, однако практически повсеместно к выходным жара усилится", — говорится в сообщении.

В четверг, 25 июня, в Украине днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов, а на юге и в Закарпатье — +27…+31 градус.

В северных, восточных и центральных регионах ожидаются локальные грозовые дожди. На западе и юге страны осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве

В столице в четверг, 25 июня, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха останется комфортной — от +26 до +27 градусов.

Какая будет погода на выходных

По прогнозу синоптика, ближе к выходным жара постепенно охватит большинство областей, и уже в конце недели температура значительно повысится.

"А вот ближе к выходным жара начнёт набирать обороты. Поэтому подумайте, как лучше защищаться от чрезмерной жары: хотя бы заморозьте лед и купите термальную воду для лица. Ведь на улице будет жарко, а в транспорте — еще сложнее", — отмечает Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Когда температура достигнет +38 градусов — прогноз

Уже в выходные, 27 и 28 июня, погода в Украине будет очень жаркой. В некоторых областях температура поднимется до +38 градусов. Об этом заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

"27–28 июня в западных областях местами будет сильная жара +35…+38 градусов. Это будут локальные повышения, но по всей территории Украины в целом ожидаем +27…+34 градуса", — подчеркнул он.

По его словам, в восточных областях Украины будет немного прохладнее, там прогнозируется +23...+28 градусов.

Погода в Украине — последние новости

Как писал ранее Главред, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что 24 июня объявлено штормовое предупреждение в южных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что страны Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары с температурой выше +40 градусов. Однако до Украины экстремальная жара не дойдет.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 28 июня погода в Украине будет переменчивой с комфортными летними температурами. По его словам, периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

    "Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

    19:49Синоптик
    "Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

    "Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

    19:22Мир
    Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

    Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

    19:09Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

    Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

    Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

    Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

    Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

    Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

    Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

    Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

    "Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

    "Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

    Последние новости

    20:41

    У Путина запаниковали после саммита G7: политолог объяснил, что значит заявление Кремля

    20:33

    Фраза "для галочки": как правильно заменить это выражение на украинском языке

    20:26

    Шесть часов в скорой: победительница "Холостяка" попала в больницу

    20:23

    Потеря денег и внезапные травмы: гороскоп для Близнецов на июль 2026Видео

    20:17

    Можно ли кормить кошек тунцом — вердикт удивит многихВидео

    Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – ОгрызкоПольша больше не может говорить Украине «мы решили за вас» – Огрызко
    19:52

    Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода

    19:49

    "Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

    19:24

    Ким: Индустриализация — единственный путь к реальному экономическому росту Украины

    19:22

    "Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

    Реклама
    19:10

    Сотни потерь на километр фронта: Коваленко подсчитал цену летнего наступления РФ в июнемнение

    19:09

    Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

    18:56

    Потеря самоконтроля: какие знаки зодиака столкнутся с эмоциональным давлением

    18:45

    В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

    18:42

    "Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

    18:33

    Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один деньВидео

    18:32

    Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026Видео

    18:25

    Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

    18:12

    Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

    18:05

    Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские КарпатыВидео

    17:52

    За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

    Реклама
    17:41

    Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

    17:38

    Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

    17:28

    "Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

    17:16

    Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

    17:09

    Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилосьВидео

    16:59

    Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

    16:54

    Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

    16:53

    Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

    16:28

    Трамп сорвал "сделку" с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

    16:23

    Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

    16:02

    Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом

    15:59

    Доллар обвалился, евро продолжает стремительно лететь вниз - курс валют на 25 июня

    15:45

    Четыре даты рождения тех, кто умеет быть хорошими родителями

    15:22

    До -50% на одежду и обувь культовых брендов в июне: MD Fashion запускает несколько выгодных Summer Sale новости компании

    15:15

    Барменша получила самые большие чаевые: сумма удивила даже ееВидео

    15:14

    Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара

    15:07

    Как ответит Кремль на удары по России: разведка получила секретные документы

    15:07

    Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

    14:51

    Жена Ткача раскрыла, как ей удалось сбросить 30 кг

    14:34

    Главный миф памятника Богдану Хмельницкому: куда на самом деле "целится" его булава

    Реклама
    14:25

    "Мише негде жить": стало известно о финансовых проблемах Ефремова после тюрьмы

    14:16

    Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно

    14:14

    Оберег, талисман или антистресс: зачем украинцы носят каштаны в карманах и сумках

    13:32

    Какое авто считается самым надежным в мире: другие марки даже близко не стоялиВидео

    13:32

    Сотни тысяч змей выползают из под земли: стоит ли опасаться людям

    13:31

    Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

    13:21

    Случайная находка сделала супругов миллионерами: история клада в Калифорнии

    12:42

    Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы

    12:33

    В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью

    12:30

    Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович

    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Регионы
    Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Новости шоу бизнеса
    Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
    Мода и красота
    Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять