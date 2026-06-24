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Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара

Мария Николишин
24 июня 2026, 15:14
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Синоптик сообщает, что только в восточных областях будет немного прохладнее.
Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара
Когда Украину накроет жара / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где в Украине на выходных будет жарче всего
  • В каких областях температура достигнет +38 градусов

Уже в выходные, 27 и 28 июня, погода в Украине будет очень жаркой. В некоторых областях температура поднимется до +38 градусов. Об этом заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

"27–28 июня в западных областях местами будет сильная жара +35…+38 градусов. Это будут локальные повышения, но по всей территории Украины в целом ожидаем +27…+34 градуса", — подчеркнул он.

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По его словам, в восточных областях Украины будет немного прохладнее, там прогнозируется +23...+28 градусов.

"В течение этой недели на юге страны температура поднимется до 32 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье", — добавил синоптик.

В то же время в Киеве в субботу, 27 июня, температура воздуха будет в пределах от +28 до +30 градусов, а в воскресенье поднимется до +32...+34 градусов.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 24 июня объявлено штормовое предупреждение в южных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что страны Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары с температурой выше +40 градусов. Однако до Украины экстремальная жара не дойдет.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 28 июня погода в Украине будет переменчивой с комфортными летними температурами. По его словам, периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер.

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О персоне: Иван Семилит

Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко.

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