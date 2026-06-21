Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

Наиболее сложная ситуация ожидается во Франции и Испании, где воздух будет прогреваться до +40 градусов и выше.

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Европу ждет накрывает жара до +40 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где в Европе температура превысит +40 градусов

Какая погода ожидается в Украине 22 июня

На следующей неделе страны Западной Европы окажутся во власти мощной волны жары с температурой выше +40 градусов. Однако до Украины экстремальное тепло не доберется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, наиболее сложная ситуация ожидается во Франции и Испании, где воздух будет прогреваться до +40 градусов и выше.

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"Больше всего от нее пострадают Франция и Испания, где столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. В течение недели жара охватит практически все европейские страны, кроме скандинавских", – рассказала синоптик.

Диденко посоветовала украинцам, которые находятся за границей или планируют поездки по Европе, заранее подумать о защите от аномальной жары.

При этом Украина, по словам синоптика, останется вне зоны экстремальных температур.

"Украину эта высокая температура обойдет стороной – как раз остановится перед нашими границами и не решится их пересечь", – отметила она.

Уже в понедельник, 22 июня, в большинстве областей страны ожидается комфортная летняя погода. Днем воздух прогреется до +25…+29 градусов, а местами температура может достигнуть +30 градусов.

Вместе с тем часть регионов накроют кратковременные дожди и грозы. Осадки ожидаются в западных и северных областях, а также в Черкасской и Полтавской областях. Вечером грозы возможны и в Харьковской области.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве в понедельник будет тепло, местами жарко. Температура воздуха достигнет +30 градусов. Также в столице возможны кратковременные дожди и грозы.

"Не забывайте, что из-за жары даже небольшой дождь может в мгновение ока превратиться в кратковременный, но сильный ливень", – предупредила Наталья Диденко.

По ее словам, по крайней мере в ближайшее время сильная западноевропейская жара Украине не угрожает.

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Также ранее сообщалось, что аномальная жара до +44 градусов может стать причиной образования теплового купола, но синоптики уверяют — подобный сценарий над Украиной маловероятен. Угроза экстремальной жары остаётся главным риском для некоторых западноевропейских стран.

Как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни ожидается повышение температуры в отдельных регионах Украины до более +30 градусов, с кратковременными дождями и грозами, что создаст комфортные условия для большинства областей. Прогнозы специалистов позволяют надеяться на избежание опасной жары внутри страны и рекомендуют тщательно готовиться за её пределами.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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