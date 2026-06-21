Жара с опасными явлениями накроет Украину: когда ударит +33, а когда пройдут грозы

В течение последней недели июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода, хотя местами возможны грозы, град и шквальный ветер.

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Погода в Украине с 22 по 28 июня / Фото: magnific.com

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Какой будет погода в ближайшие дни

Придет ли в Украину экстремальная жара из Западной Европы

Где возможны сильные ливни, град и порывистый ветер

Погода в Украине с 22 по 28 июня будет переменчивой с комфортными летними температурами. Периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В третьей декаде июня погодные условия будут формироваться преимущественно под влиянием области повышенного атмосферного давления и северных и северо-западных воздушных потоков. Температурный фон будет оставаться в пределах климатической нормы с незначительными колебаниями.

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Время от времени из-за прохождения атмосферных фронтов в различных регионах страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. По прогнозу синоптика, экстремальная жара из Западной Европы в Украину не дойдет.

Погода 22 июня

В понедельник, 22 июня, ночью по всей Украине существенных осадков не прогнозируется. Днем в западных, северных и центральных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

В отдельных районах вероятны град и шквалы до 15–20 м/с. Ветер ночью переменного направления, днём — преимущественно западный и северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, днём — +27…+32 °С.

Погода 23 июня

Во вторник, 23 июня, ночью дожди пройдут в северо-западных областях. Днем грозовые ливни охватят большую часть территории Украины, кроме Полесья, Крыма и Закарпатья.

Местами возможны грозы, град и шквалы до 17–22 м/с. Ветер — северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +14…+19 °С, на юге до +21 °С, днём +27…+33 °С.

Погода 24 июня

В среду, 24 июня, ночью грозовые дожди ожидаются в юго-восточной части страны, днем — в северных областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Преобладающий ветер — северо-западный, 3–8 м/с, во время гроз возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью составит +12…+18 °С, днём +26…+31 °С.

Погода 25 июня

В четверг, 25 июня, нестабильная погода с кратковременными дождями прогнозируется почти по всей стране, кроме южных областей и крайнего запада.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью опустится до +12…+18 °С, днём потеплеет до +21…+26 °С, на юге и в Закарпатье до +27…+32 °С.

Погода 26 июня

Ночью по всей стране будет преобладать сухая погода. Днём дожди с грозами пройдут преимущественно в восточных и северо-восточных областях. Местами возможны шквалы и другие опасные погодные явления, связанные с грозовой активностью.

Температура воздуха ночью составит +11...+17 градусов, днём — +21...+26 градусов. В Закарпатье и на юге страны воздух прогреется до +31 градуса.

Погода 27 июня

Под влиянием антициклона в Украине установится более спокойная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет малооблачным. Лишь на юго-востоке страны днем возможны сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Ночная температура снизится до +9...+14 градусов, а днем ожидается +20...+25 градусов. День будет комфортным как для отдыха, так и для работы на открытом воздухе.

Погода 28 июня

Последний день недели порадует украинцев солнечной и сухой погодой. На всей территории страны осадков не прогнозируется.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, а в западных областях местами достигнет +28...+33 градусов.

Погода в Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что циклон Sabina в конце июня принесет в Украину грозы и град. Особенно сложная погода ожидается в западных и северных областях, где прошли интенсивные осадки.

Погода в конце июня характеризуется контрастами: на юге и юго-востоке температура достигнет +26 градусов, тогда как на западе пройдут дожди с грозами. В то же время в южных областях будет тепло и относительно сухо.

Как ранее сообщал Главред, жара до +43 градусов охватила страны Западной Европы, однако в Украине сохранится умеренная летняя температура с локальными осадками. Украинские регионы остаются вне зоны экстремальной жары, что снижает риски пожаров и засух.

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О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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