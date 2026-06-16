Погода готовит контраст: какие области прогреет до +26, а какие - зальет дождями

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в среду
- Где температура поднимется до +26 градусов
Погода в Украине в среду, 17 июня, будет теплой, но с сопровождением дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра прогнозируется широкий диапазон температур воздуха. В течение дня ожидается +20…+24 градуса, на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области +23…+26 градусов.
"Лето продолжается, жара к нам снисходительна, сидит пока преимущественно в Испании, Португалии, Италии, далеко-далеко", — отметила синоптик.
В то же время дожди будут преимущественно в западных областях (кроме Ровенской области и Волыни) и в центральной части Украины. На остальной территории — без существенных осадков.
Погода в Киеве
В Киеве 17 июня преимущественно без осадков, в течение дня температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов.
Когда температура повысится
Диденко добавила, что в дальнейшем температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели.
"Периодические дожди вероятны, кроме южной части Украины", — подытожила она.
Когда ожидается жара до +30 градусов
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что с 18 по 20 июня в Украину начнет возвращаться потепление.
По его словам, температура воздуха начнет повышаться в южных и юго-западных областях, однако ночи еще будут прохладными.
Он прогнозирует, что температура воздуха ночью будет на уровне 12-17 градусов тепла, а днем — 23-31 градус тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Во вторник, 16 июня, ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра в некоторых областях.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели ожидаются кратковременные дожди и колебания температуры воздуха, однако аномальной жары или сильных холодов не предвидится.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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