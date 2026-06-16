Погода готовит контраст: какие области прогреет до +26, а какие - зальет дождями

Синоптик подчеркнула, что жара очень снисходительна к украинцам.

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Прогноз погоды на 17 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в среду

Где температура поднимется до +26 градусов

Погода в Украине в среду, 17 июня, будет теплой, но с сопровождением дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра прогнозируется широкий диапазон температур воздуха. В течение дня ожидается +20…+24 градуса, на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области +23…+26 градусов.

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"Лето продолжается, жара к нам снисходительна, сидит пока преимущественно в Испании, Португалии, Италии, далеко-далеко", — отметила синоптик.

В то же время дожди будут преимущественно в западных областях (кроме Ровенской области и Волыни) и в центральной части Украины. На остальной территории — без существенных осадков.

Погода 17 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 17 июня преимущественно без осадков, в течение дня температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда температура повысится

Диденко добавила, что в дальнейшем температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели.

"Периодические дожди вероятны, кроме южной части Украины", — подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Когда ожидается жара до +30 градусов

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что с 18 по 20 июня в Украину начнет возвращаться потепление.

По его словам, температура воздуха начнет повышаться в южных и юго-западных областях, однако ночи еще будут прохладными.

Он прогнозирует, что температура воздуха ночью будет на уровне 12-17 градусов тепла, а днем — 23-31 градус тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Во вторник, 16 июня, ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра в некоторых областях.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели ожидаются кратковременные дожди и колебания температуры воздуха, однако аномальной жары или сильных холодов не предвидится.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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