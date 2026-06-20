Украину охватит адская жара: где будет теплее всего

Погода в Харькове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 21 июня

Где температура воздуха поднимется до +33 градусов

Погода в Украине 21 июня будет жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в воскресенье, 21 июня, будет теплой. Теплее всего будет в западных и юго-западных областях. Там температура воздуха поднимется до 27-32 градусов тепла. В остальных областях ожидается 25–29 градусов тепла.

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21 июня дожди ожидаются только на крайнем западе.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 21 июня

В Украине 21 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12–17°, на юге до 20°; днём 24–29°, на западе и юге местами 30–33°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +31

По данным meteoprog, 21 июня в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +18...+32 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до +13...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Погода 21 июня в Киеве

В Киеве 21 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12–17°, днём 24–29°; в Киеве ночью 15–17°, днём 26–28°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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