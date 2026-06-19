Будет настоящая жара: регионы разогреет до более +30

В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 20–21 июня / фото: pexels

Что вы узнаете:

Какая будет погода на выходных

Где пройдут дожди

В каких областях будет жарче всего

Погода в Украине будет жаркой. В то же время местами ожидаются осадки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода на выходных

Погода в субботу и воскресенье, 20-21 июня, будет теплой. Теплее всего будет в западных и юго-западных областях. Там температура воздуха повысится до 27-32 градусов тепла. В остальных областях ожидается 25–29 градусов тепла.

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Наталия Диденко / Инфографика: Главред

"Тридцаток" в Украине из-за частых сообщений о западноевропейской жаре бояться не стоит. Действительно, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. Благодатный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть и будет +30 с небольшим, но до +40 не дойдет", — пишет Диденко.

20 июня дожди пройдут по полосе от Винницкой области через Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области. 21 июня дожди ожидаются только на крайнем западе.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве на выходных будет тепло. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

"В Киеве 20–21 июня погода будет способствовать отдыху или любым другим вашим планам на свежем воздухе — солнышко, без осадков, днем температура прогреется до +26 градусов", — пишет Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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