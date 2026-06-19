Шквалы, град и грозы: в ближайшее время Украину накроет непогода

В большинстве областей будет жарко, но синоптики прогнозируют грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: pexels

Что вы узнаете:

Какая будет погода на выходных

Где будут дожди и грозы

В каких областях будет жарче всего

Погода в Украине в ближайшие дни будет летней. На выходных будет жарко, однако ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Местами ожидается туман. А в некоторых областях осадков не будет, ожидается сухая погода.

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Погода 20 июня

В субботу, 20 июня, в северных и центральных областях пройдут дожди. В восточных областях ожидаются грозы. В западных областях будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–10 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 26–31 градуса тепла. В центральных и восточных областях будет несколько прохладнее — 23–28 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории северных областей. Там температура воздуха поднимется до 22–27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Погода 21 июня

В воскресенье, 21 июня, в северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. В западных областях ожидаются град и шквалы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 27–32 градусов тепла. В северных, центральных и восточных областях будет несколько прохладнее — 21–28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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