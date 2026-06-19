Шквалы, град и грозы: в ближайшее время Украину накроет непогода

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где будут дожди и грозы
- В каких областях будет жарче всего
Погода в Украине в ближайшие дни будет летней. На выходных будет жарко, однако ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
Местами ожидается туман. А в некоторых областях осадков не будет, ожидается сухая погода.
Погода 20 июня
В субботу, 20 июня, в северных и центральных областях пройдут дожди. В восточных областях ожидаются грозы. В западных областях будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–10 м/с.
Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 26–31 градуса тепла. В центральных и восточных областях будет несколько прохладнее — 23–28 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории северных областей. Там температура воздуха поднимется до 22–27 градусов тепла.
Погода 21 июня
В воскресенье, 21 июня, в северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. В западных областях ожидаются град и шквалы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.
Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там дневная температура воздуха поднимется до 27–32 градусов тепла. В северных, центральных и восточных областях будет несколько прохладнее — 21–28 градусов тепла.
Прогноз погоды в Украине — последние новости
Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада.
Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.
Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.
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О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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