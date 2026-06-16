Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение — I уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 17 июня

Где температура воздуха поднимется до +28 градусов

В каких областях пройдут дожди с грозами

Погода в Украине 17 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 17 июня температура воздуха повысится до 23-26 градусов тепла. Дожди пройдут в западных и центральных областях. В Киеве температура воздуха составит 20-22 градуса тепла.

В дальнейшем температура воздуха будет колебаться. Потепление ожидается в конце недели. Тогда вероятны периодические дожди.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 17 июня

В Украине 17 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы в Украине, кроме южных и юго-восточных областей. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9–14°, на побережье морей до 17°; днём 19–24°, на юге страны 23–28°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +9

По данным meteoprog, 17 июня в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха поднимется до +17...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +10...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Погода 17 июня в Киеве

В Киеве 17 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и грозу. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9–14°, днём 19–24°; в Киеве ночью 11–13°, днём 20–22°", — сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности. В этот день возможны сильные порывы ветра — 15–20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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