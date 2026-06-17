Жара до +43 накрывает Европу: какая погода ждет Украину

Волна тепла движется из южной Европы на север. В ряде стран температура превысит норму на 16 градусов.

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Украина пока вне зоны экстремального зноя / Фото: УНИАН

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Какие страны Европы накроет аномальная жара

Где температура поднимется до +43 градусов

Грозит ли Украине экстремальный зной

Европу накрывает мощная волна жары. В ряде стран температура воздуха уже достигает +36...+37 градусов, а в ближайшие дни в некоторых регионах столбики термометров могут подняться до +43 °C. Однако Украина, по предварительным прогнозам, избежит экстремального зноя.

По данным синоптиков ресурса Dobra Pogoda, новая волна жары движется из южной Европы в центральную часть континента. Особенно высокие температуры ожидаются в период с 19 по 22 июня.

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Сильная жара накроет обширную территорию Польши и продлится долго. Смена погоды ожидается в течение следующей недели. После длительного похолодания воздух может прогреться до +36...+43 градусов.

Погода на 17 июня 2026 / Фото: dobrapogoda24.pl

В то же время в Украине погодная ситуация будет значительно мягче. Согласно прогнозным картам, с 19 по 21 июня температура на большей части территории страны составит до +28 градусов. Теплая погода охватит практически все регионы, однако экстремальной жары пока не ожидается.

Погода на 19 июня 2026 / Фото: dobrapogoda24.pl

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в странах Западной и Южной Европы. Под удар аномально высоких температур попадут южные и юго-восточные районы Португалии, южная, юго-западная и северо-восточная Испания, центральные и южные регионы Франции, а также значительная часть Италии.

В этих районах столбики термометров будут регулярно подниматься до +35...+43 градусов. По оценкам метеорологов, температура окажется на 8–16 градусов выше климатической нормы.

Погода на 21 июня 2026 / Фото: dobrapogoda24.pl

Специалисты предупреждают, что продолжительная жара может усугубить проблему засухи и значительно повысить риск масштабных лесных пожаров. В то же время Украина пока остается вне зоны наиболее опасных температурных аномалий.

Погода в Украине на сегодня

Как писал Главред со ссылкой на Укргидрометцентр, 17 июня в Украине ожидается переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы, кроме южных и юго-восточных областей. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха на побережье морей до 17°; днём 19–24°, на юге страны 23–28°.

В Киеве 17 июня переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и грозу. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области днём 19–24°; в Киеве днём 20–22°.

Погода в Украине 17 июня 2026 / facebook.com/UkrHMC

Какой будет погода в Одессе в июне 2026

По прогнозу синоптиков, погода в Одессе будет комфортной. Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.

Гроза накроет город 26 июня.

В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.

Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.

Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

В 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете.

Как пишет The Daily Mail, летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

Наиболее сильная жара прогнозируется на юге и западе Северной Америки, в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, Европе, Северной Африке и на большей части Азии. В северных регионах Азии также может быть теплее обычного, хотя там прогноз менее точен.

В Южном полушарии также ожидаются аномально теплые условия во многих районах. На севере Южной Америки, скорее всего, будет наблюдаться самое сильное потепление, а в Южной Африке прогнозируется повсеместное превышение температурной нормы.

В Австралии потепление затронет в основном западное, южное и восточное побережья, а на севере четкой тенденции пока нет.

В тропических регионах по всему миру тоже будет жарче обычного, особенно в Экваториальной Африке, некоторых частях Юго-Восточной Азии и на островах Малайского архипелага.

Также Супер Эль-Ниньо нарушит привычный режим осадков по всему миру. Количество дождей увеличится в некоторых частях юга Южной Америки, на юге США, в районе Африканского Рога и в Центральной Азии. И, наоборот, более засушливая погода установится в Центральной Америке, на севере Южной Америки, в Карибском бассейне, Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Азии.

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