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Дождей почти не будет: Украину атакует сильная жара — прогноз

Ангелина Подвысоцкая
19 июня 2026, 17:42
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Погода в Ужгороде будет самой жаркой. Там температура воздуха поднимется до +31 градуса.
погода
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 20 июня
  • Где температура воздуха поднимется до +32 градусов
  • В каких областях пройдут дожди

Погода в Украине 20 июня будет жаркой, но местами ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в субботу и воскресенье, 20-21 июня, будет теплой. Теплее всего будет в западных и юго-западных областях. Там температура воздуха поднимется до 27-32 градусов тепла. В остальных областях ожидается 25–29 градусов тепла.

видео дня

20 июня дожди пройдут по полосе от Винницкой области через Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области. 21 июня дожди ожидаются только на крайнем западе.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 20 июня

В Украине 20 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в северо-восточных, Одесской и Винницкой областях. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13–18°, днём 23–28°; в юго-западной части ночью 15–20°, днём 25–30°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +31

По данным meteoprog, 20 июня в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +17...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +13...+23 градусов.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Погода 20 июня в Киеве

В Киеве 20 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13–18°, днём 23–28°; в Киеве ночью 16–18°, днём 26–28°", — сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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