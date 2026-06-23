Регионы накроет грозовой шторм: украинцев предупредили об опасности

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 24 июня

Где температура воздуха поднимется до +32 градусов

Где ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине 24 июня будет жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: ventusky

Погода 24 июня

В Украине 24 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в Карпатах, центральных и южных областях. Там также возможны град и шквалы. В остальных областях ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

"Температура ночью 13–18°, на юге страны 17–22°; днём 24–29°, в южной части и местами в центральных областях 27–32°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +31

По данным meteoprog, 24 июня в Украине будет жарко. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +17...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +15...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: meteoprog

Погода 24 июня в Киеве

В Киеве 24 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13–18°, днём 24–29°; в Киеве ночью 16–18°, днём 26–28°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра отмечали, что 13 июня в Украине будет дождливо. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных и южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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