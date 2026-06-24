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В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью

Мария Николишин
24 июня 2026, 12:33
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В ISW считают, что российские удары могут стать более разрушительными.
В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью
Россия может готовить массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Кремль продолжает угрожать новыми массированными ударами
  • Это произошло на фоне дефицита бензина в РФ

В стране-агрессоре России перешли к откровенным угрозам в адрес Украины. В частности, они касаются нового массированного удара. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предупреждение России об эвакуации всех иностранных посольств из Киева остается в силе.

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По мнению аналитиков, слова дипломата могут означать, что оккупанты нанесут еще один разрушительный масштабный удар по Украине в ближайшее время.

"Кремль нагло продолжает угрожать ответными ударами по Украине, которые, вероятно, будут мощными на фоне растущего дефицита внутренних поставок бензина", — подчеркнули в ISW.

Сценарий массированного удара по Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что Москва может готовить масштабный ответ на украинские удары и попытаться атаковать критически важные объекты.

Однако он не ожидает нестандартных решений. По его мнению, Москва продолжит использовать уже привычный инструмент давления на Украину.

"У Путина остается единственный "механизм возмездия", и им он пользуется уже пятый год — очередная ракетная атака: 50–70 ракет и 500–700 дронов, то есть примерное соотношение 1:10. Вот чем Путин может "отомстить", рассказывая потом, что он где-то на что-то ответил", — считает эксперт.

В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что российская оккупационная армия ведет последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. К удару может быть привлечено большее количество средств, чем обычно.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко также считает, что Россия, вероятно, не собирается снижать интенсивность обстрелов Украины. Наоборот, оккупанты могут готовить новые массированные удары уже в ближайшее время.

Кроме того, 20 июня российские оккупанты атаковали Сумы с помощью КАБ. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБ повредили как минимум 20 частных домов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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