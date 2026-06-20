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Путин готовит "месть" за атаки на Крым: назван сценарий массированного удара по Украине

Юрий Берендий
20 июня 2026, 13:55
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Военный эксперт объяснил, каким может быть ответ Кремля на удары по Крыму и почему Путин вряд ли пойдет на самые опасные сценарии.
Путин готовит
Обнародован сценарий массированного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты, УНИАН

О чем сказал Роман Свитан:

  • Путину придется совершить "акт мести" за удары по логистике
  • Кремль вряд ли решится разрушать основные украинские мосты
  • Удары по путям в Крым направлены на вытеснение оккупантов

Удары ВСУ по логистическим маршрутам, обеспечивающим российскую группировку в оккупированном Крыму, создают для Кремля серьезные проблемы. На этом фоне возникает вопрос: может ли Москва прибегнуть к масштабному ответу и попытаться атаковать критически важные объекты на территории Украины. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

По мнению эксперта, российское руководство традиционно руководствуется не столько военной целесообразностью, сколько стремлением продемонстрировать реакцию на действия противника.

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"Это правильная формулировка вопроса. У россиян нет боевой работы. Они — "возмездуны". А Путин — главный российский "возмездун". Россияне пытаются сохранить лицо, а не вести войну. О своем "лице" в России беспокоятся больше, чем о своих действиях. Поэтому, безусловно, Путину придется совершить какой-то "акт мести"", — сказал Свитан.

Особое внимание эксперт уделил сценарию возможных ударов по крупным инфраструктурным объектам. Он убежден, что Москва вряд ли решится на шаги, которые могут спровоцировать аналогичные ответные действия и привести к масштабным последствиям для самой России.

По словам Свитана, Украина имеет возможности наносить удары по уязвимым объектам на территории РФ, в частности по транспортным артериям и гидротехническим сооружениям. Он отметил, что такие действия могли бы повлечь за собой серьезные экономические и гуманитарные последствия для России, однако Киев не ставит перед собой подобных целей.

Среди сдерживающих факторов эксперт называет риск масштабного гуманитарного кризиса. Он считает, что именно осознание возможных последствий не позволяет Кремлю переступать определенные границы.

"Но — не дай Бог, Путин пойдет по такому пути и попытается вызвать в Украине гуманитарную катастрофу, — вопрос о распаде России будет решен в одно мгновение. Путин это прекрасно знает, а потому даже не думает о разрушении наших основных мостов. Да, российские войска разрушают небольшие мосты вдоль линии фронта, но это, так сказать, допускается в ходе ведения боевых действий. И мы поступаем точно так же", — подчеркнул он.

В то же время эксперт обратил внимание на разницу между атаками на военную логистику и действиями, направленными на создание проблем гражданскому населению. По его словам, нынешние удары по путям сообщения с Крымом преследуют четкую военную цель — ослабление оккупационной группировки на полуострове.

"Обратите внимание, сейчас мы начали разрушать мосты в Крым на нашей — украинской — территории. А Керченский мост — это вообще незаконное сооружение, ведущее с российской территории в наш Крым. Этого моста там не должно быть априори. И в этом есть логика. Подчеркиваю, перед нами стоит не задача создать гуманитарную катастрофу в Крыму, а военным путем вытеснить оккупантов с полуострова", — отметил Свитан.

Говоря о наиболее вероятном ответе Кремля, эксперт не ожидает нестандартных решений. По его мнению, Москва продолжит использовать уже привычный инструмент давления на Украину.

"Поэтому у Путина остается единственный "механизм возмездия", и им он пользуется уже пятый год — очередная ракетная атака: 50–70 ракет и 500–700 дронов, то есть примерное соотношение 1:10. Вот чем Путин может "отомстить", рассказывая потом, что он где-то на что-то ответил", — подытожил Свитан.

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Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что удары по украинским культурным памятникам являются частью войны, направленной на уничтожение национальной идентичности Украины. Он подчеркнул, что атаки на Киево-Печерскую лавру имеют символическое значение в контексте гибридного конфликта. Такая политика вызывает беспокойство относительно дальнейших целей агрессора.

Отметим, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук охарактеризовал тактику противника. По его словам, подготовка к очередному ракетному удару сопровождается активностью стратегической авиации и информационным давлением с целью деморализации украинского общества. Это свидетельствует о системности действий оккупационных сил.

Как ранее сообщал Главред, аналитики отмечают, что возможный массированный обстрел Киева является ответом на события в Москве, при этом среди потенциальных целей оказался крупный столичный торгово-развлекательный центр. Эксперты призывают население быть готовым к возможным атакам в ближайшие дни.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) — украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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