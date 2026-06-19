РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

Причиной возможного масштабного налета на Украину называют месть россиян за Москву. Жителей крупных городов призвали не игнорировать тревогу.

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РФ готовит массированный ракетный удар по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

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Приоритетной целью для воздушного налета оккупантов станет Киев

Мониторы зафиксировали подготовку рекордного количества авиации

Среди потенциальных целей врага указан крупный столичный ТРЦ

Российская оккупационная армия проводит последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. К удару может быть привлечено большее количество средств, чем обычно.

Как пишет мониторинговый канал єРадар, оккупанты могут использовать во время воздушного налета на Украину:

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7 уже снаряженных бортов Ту-95МС;

4 Ту-22м3, которые проходят снаряжение на аэродроме "Энгельс";

3 Ту-160, которые, вероятно, снарядились на Дальнем Востоке;

ракеты "Циркон" из Крыма и Курска;

неопределенное количество баллистических ракет "Искандер-М";

большое количество ударных БпЛА и БпЛА-имитаторов.

Какие города будут под ударом

Аналитики отмечают, что приоритетной целью ракетно-дронового удара, очевидно, станет столица Украины - город Киев.

"Потому что [россияне] обиделись за Москву. Не исключено, что точечные удары будут нанесены и по другим крупным городам Украины, которые находятся в зоне досягаемости баллистических ракет", - отметили на канале.

По каким целям будут бить оккупанты

По данным мониторов, среди определенных потенциальных целей есть один из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице.

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами тревоги.

"О начале обстрела, вас предупредят, поэтому времени, чтобы пройти в укрытие будет достаточно", - отметили на канале.

Сроки нанесения удара

Аналитики считают, что ракетно-дроновый удар состоится до конца этой недели.

"Ничего нового не будет. Все это мы проходили уже сотни раз. Главное – берегите себя и своих близких и не пренебрегайте укрытием", - добавили на канале.

Как писал Главред, 18 июня уже сообщалось, что страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к очередному массированному ракетному удару по территории Украины.

По данным мониторов, вражеские самолеты, вероятно, совершают перелет с аэродрома "Оленья" на "Енгельс-2". Это может свидетельствовать о подготовительных действиях к возможному боевому применению, в частности о вооружении ракетами типа Х-22/Х-32.

Аналитики сообщают, что к возможному удару могут быть подготовлены:

6 Ту-95МС,

6 Ту-22М3,

3 Ту-160,

6 МиГ-31К,

3 носителя ракет "Калибр" в Новороссийске.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки на Московский НПЗ - новости

Как писал Главред, утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью. Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

На московском НПЗ загорелась ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на НПЗ загорелась комбинированная установка переработки нефти, установка вторичной переработки и резервуарный парк.

По данным СМИ, Причиной одного из взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог стать выстрел российской ракеты ПВО.

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