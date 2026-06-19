РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

Главное:
- Приоритетной целью для воздушного налета оккупантов станет Киев
- Мониторы зафиксировали подготовку рекордного количества авиации
- Среди потенциальных целей врага указан крупный столичный ТРЦ
Российская оккупационная армия проводит последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. К удару может быть привлечено большее количество средств, чем обычно.
Как пишет мониторинговый канал єРадар, оккупанты могут использовать во время воздушного налета на Украину:
- 7 уже снаряженных бортов Ту-95МС;
- 4 Ту-22м3, которые проходят снаряжение на аэродроме "Энгельс";
- 3 Ту-160, которые, вероятно, снарядились на Дальнем Востоке;
- ракеты "Циркон" из Крыма и Курска;
- неопределенное количество баллистических ракет "Искандер-М";
- большое количество ударных БпЛА и БпЛА-имитаторов.
Какие города будут под ударом
Аналитики отмечают, что приоритетной целью ракетно-дронового удара, очевидно, станет столица Украины - город Киев.
"Потому что [россияне] обиделись за Москву. Не исключено, что точечные удары будут нанесены и по другим крупным городам Украины, которые находятся в зоне досягаемости баллистических ракет", - отметили на канале.
По каким целям будут бить оккупанты
По данным мониторов, среди определенных потенциальных целей есть один из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице.
Украинцев призвали не пренебрегать сигналами тревоги.
"О начале обстрела, вас предупредят, поэтому времени, чтобы пройти в укрытие будет достаточно", - отметили на канале.
Сроки нанесения удара
Аналитики считают, что ракетно-дроновый удар состоится до конца этой недели.
"Ничего нового не будет. Все это мы проходили уже сотни раз. Главное – берегите себя и своих близких и не пренебрегайте укрытием", - добавили на канале.
Как писал Главред, 18 июня уже сообщалось, что страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к очередному массированному ракетному удару по территории Украины.
По данным мониторов, вражеские самолеты, вероятно, совершают перелет с аэродрома "Оленья" на "Енгельс-2". Это может свидетельствовать о подготовительных действиях к возможному боевому применению, в частности о вооружении ракетами типа Х-22/Х-32.
Аналитики сообщают, что к возможному удару могут быть подготовлены:
- 6 Ту-95МС,
- 6 Ту-22М3,
- 3 Ту-160,
- 6 МиГ-31К,
- 3 носителя ракет "Калибр" в Новороссийске.
Атаки на Московский НПЗ - новости
Как писал Главред, утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью. Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.
На московском НПЗ загорелась ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.
В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.
В Генштабе ВСУ сообщили, что на НПЗ загорелась комбинированная установка переработки нефти, установка вторичной переработки и резервуарный парк.
По данным СМИ, Причиной одного из взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог стать выстрел российской ракеты ПВО.
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