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Массированный налет дронов на Крым: под удар могла попасть важная ТЭС

Мария Николишин
20 июня 2026, 08:55
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Местные жители сообщали о громких взрывах на полуострове.
Массированный налет дронов на Крым: под удар могла попасть важная ТЭС
Крым подвергся атаке дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В ночь на 20 июня в Крыму зафиксировали взрывы
  • Под ударом могла оказаться стратегическая Таврическая ТЭС
  • Известно о пожарах на двух объектах

В ночь на субботу, 20 июня, во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Под массированную атаку беспилотников могла попасть стратегическая Таврическая ТЭС. Об этом пишет OSINT-канал Exilenova+.

В частности, местные жители сообщали о взрывах на полуострове и налете "неизвестных дронов".

видео дня

По свидетельствам очевидцев, несколько взрывов было зафиксировано в районе Таврической ТЭС, после чего там вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой черный дым.

"Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) — парогазовая электростанция мощностью 470 МВт", — говорится в сообщении.

Также зафиксирован пожар после атаки на газораспределительную станцию в районе села Журавлевка Симферопольского района.

Массированный налет дронов на Крым: под удар могла попасть важная ТЭС

Сценарий деоккупации Крыма

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что российские войска реально вытеснить из Крыма за полтора-два года.

По его словам, Крым — это оперативный котел, зажатый между Черным и Азовским морями.

"Вход-выход один — с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь легко перерезать, даже с помощью дальнобойных средств поражения. Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих", — убежден он.

Крым — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 июня в нескольких городах оккупированного Крыма прогремели взрывы. В частности, серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, в Армянске, в том числе в районе завода "Крымский титан", а также в районе аэродромов Кача и Саки и авиабазы в Гвардейском.

В ночь на 18 июня дроны также атаковали временно оккупированный Крым — под удар беспилотников попал железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, расположенный недалеко от села Роздольное Ичкинского района.

В ночь на 13 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по заводу "Крымский Титан" во временно оккупированном Армянске в Крыму. В результате атаки производство было приостановлено.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) — украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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