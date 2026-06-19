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Рой дронов атаковал Крым: пожары охватили важные объекты оккупантов - мониторы

Анна Ярославская
19 июня 2026, 07:57
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Взрывы, пролет дронов и стрельба не прекращались до пяти часов утра.
ВСУ, Крым
Рой дронов двигался через Джанкойский район в сторону Керчи / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Кратко:

  • Оккупированный Крым ночью атаковал масштабный рой беспилотников
  • Мощные взрывы прогремели в Севастополе, Армянске и на аэродромах
  • Пожар вспыхнул на заправке, стрельба продолжалась до самого утра

В ночь на 19 июня во временно в ряде городов оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, в Армянске, в том числе в районе завода "Крымский титан", а также в районе аэродромов Кача и Саки и авиабазы в Гвардейском.

видео дня

Мониторы сообщали, что около 300 украинских БПЛА направлялись в сторону РФ и оккупированного Крыма. Была опубликована карта с приблизительными маршрутами.

Карта с движением дронов
Карта с движением дронов / t.me/Crimeanwind

"Рой добрых дронов через Джанкойский район в направлении Керчи", - говорится в сообщении.

Кроме того, вероятно, взорвана заправка между Перекопом и Армянском - там вспыхнул пожар.

Взрывы, пролет дронов и стрельба в Армянске не прекращались до пяти часов утра. В городе пахнет горелым.

На мысе Фиолент в Севастополе был зафиксирован то ли взрыв, то ли пуск ракеты.

На данный момент представители оккупационных властей полуострова не прокомментировали инцидент.

Воздушные атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

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Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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