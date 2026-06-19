Рой дронов атаковал Крым: пожары охватили важные объекты оккупантов - мониторы

Кратко:
- Оккупированный Крым ночью атаковал масштабный рой беспилотников
- Мощные взрывы прогремели в Севастополе, Армянске и на аэродромах
- Пожар вспыхнул на заправке, стрельба продолжалась до самого утра
В ночь на 19 июня во временно в ряде городов оккупированного Крыма прогремели взрывы.
Как пишет Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, в Армянске, в том числе в районе завода "Крымский титан", а также в районе аэродромов Кача и Саки и авиабазы в Гвардейском.
Мониторы сообщали, что около 300 украинских БПЛА направлялись в сторону РФ и оккупированного Крыма. Была опубликована карта с приблизительными маршрутами.
"Рой добрых дронов через Джанкойский район в направлении Керчи", - говорится в сообщении.
Кроме того, вероятно, взорвана заправка между Перекопом и Армянском - там вспыхнул пожар.
Взрывы, пролет дронов и стрельба в Армянске не прекращались до пяти часов утра. В городе пахнет горелым.
На мысе Фиолент в Севастополе был зафиксирован то ли взрыв, то ли пуск ракеты.
На данный момент представители оккупационных властей полуострова не прокомментировали инцидент.
Воздушные атаки на Крым - новости
Как писал Главред, в ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.
Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.
Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.
В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.
Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".
В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.
Крым превратится в остров — Федоров
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.
"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.
По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.
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Об источнике: Крымский ветер
"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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