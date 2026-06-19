Может ли РФ вновь напасть на Киев, чтобы "спасти" Крым: ответ эксперта

По оценке Романа Свитана, единственный чисто географический путь в Киев для оккупантов пролегает через восток Украины.

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Возможна ли вторая попытка наступления на Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Новое наступление РФ на Киев нереально

Природные болота Полесья остановят вражеские танки

Отвлекающие удары возможны только в Харьковской области

Постепенная изоляция оккупированного Крыма и перерезание ключевых логистических артерий, в частности удар по Чонгарскому мосту, загоняют российское командование в тупик. Пока захватчики сталкиваются с "логистическим кошмаром" на юге, в медиапространстве вновь появляются опасения: не попытается ли Кремль осуществить повторное масштабное наступление на Киев, чтобы отвлечь Силы обороны Украины от освобождения полуострова.

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Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду категорически отверг такой сценарий. По его словам, повторение событий начала полномасштабного вторжения с севера сегодня географически и технически невозможно.

Природная ловушка и конец "гостеприимства"

Роман Свитан подчеркивает, что наступление со стороны Беларуси или Брянской области РФ в нынешних реалиях обречено на провал из-за особенностей ландшафта. Прорваться этим путем захватчикам мешает сложный рельеф Полесья.

"Развернуть широкомасштабные наступательные операции со стороны Беларуси и Брянской области невозможно: это Полесье с его болотами, водой и стоячей верховодкой. Там практически нет ни одного безопасного для танков направления", — отметил Роман Свитан.

Эксперт откровенно объясняет, почему врагу удалось подойти к столице в 2022 году, упоминая полное отсутствие тогдашних укреплений и проложенных дорог. Однако сегодня ситуация коренным образом изменилась благодаря масштабной работе украинских военных.

"Генерал Наев в 2023–2024 годах построил целый ряд серьезных фортификационных сооружений вдоль северной границы, начиная с Волыни: Ровно, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы", — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Именно из-за этих мощных оборонительных рубежей россияне в свое время отказались от идеи идти на Черниговскую область из Брянской области, выбрав вместо этого для ударов Сумскую и Харьковскую области.

Наступление по единственному теоретическому маршруту продлится десятилетиями

По оценке полковника запаса, единственный чисто географический путь на Киев для оккупантов пролегает через восток Украины. Врагу пришлось бы прорываться вдоль левого берега Днепра после преодоления оборонительных рубежей на Донбассе. Однако скорость продвижения оккупационных войск красноречиво доказывает нереальность этих планов.

"От Луганска до Покровска — 180 км, и это расстояние российские войска преодолевали 12 лет. Причем они были в лучших условиях — находились на высотах. Сколько же они будут идти из Сум в Киев, 30 лет? Это просто нереально", — констатировал военный эксперт.

Где ожидать настоящих отвлекающих ударов

Свитан убежден, что никакого "похода на Киев" — даже в качестве обманного маневра — не будет. Зато для отвлечения внимания украинского Генштаба от крымского направления враг будет использовать уже "прогретые" участки фронта, в частности в Харьковской области.

"Поэтому никакого похода на Киев точно не будет. Даже для отвлечения внимания... Поэтому, если где-то и будет отвлечение внимания, то на Харьковском направлении: Волчанск, Липцы, Великий Бурлук, Купянск — где-то там", — подытожил Роман Свитан.

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Обострение ситуации вокруг Константиновки

Аналитики проекта DeepState заявляли, что ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области резко обостряется и имеет признаки постепенного окружения города российскими войсками с нескольких направлений.

По словам аналитиков, противник усиливает давление на окраинах населенного пункта, пытаясь перерезать логистические маршруты и затруднить снабжение украинских подразделений.

"В случае дальнейшего продвижения РФ существует риск частичной изоляции города и ухудшения оперативной обстановки на всем участке фронта вокруг Славянско-Краматорской агломерации", — добавили в DeepState.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные бои могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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О личности: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка, Донецкая область) — украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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